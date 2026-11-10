원더걸스 때보다 더 말랐어…혜림, 육아하면 다이어트가 절로

그룹 원더걸스 출신 혜림이 현역 아이돌 시절보다 한층 날씬해진 근황을 공개했다.혜림은 최근 자신의 SNS에 "시우랑은 또 다른 매력을 가진 시안이"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진 속 혜림은 늦은 저녁 길거리에서 둘째 아들 시안이를 품에 안고 있는 모습이다. 짧은 단발머리에 짙은 파란색 미니 원피스를 입은 혜림은 두 아이의 엄마라는 사실이 믿기지 않을 만큼 풋풋한 비주얼을 자랑했다.특히 눈길을 끈 것은 혜림의 가녀린 몸매다. 원더걸스 활동 당시에도 귀여운 외모와 건강미 넘치는 매력으로 사랑받았던 혜림은 출산 후 오히려 더욱 슬림해진 듯한 모습이다. 짧은 원피스 아래로 드러난 다리는 군살 없이 늘씬했으며, 아들을 품에 안은 팔 역시 가녀린 모습이었다.두 차례 출산을 경험한 혜림은 현역 아이돌 시절보다 더욱 마른 듯한 몸매로 시선을 사로잡았다. 단발머리와 수수한 스타일링까지 더해져 대학생을 연상케 하는 동안 미모를 뽐냈다.한편 혜림은 2020년 태권도 선수 신민철과 결혼했으며, 슬하에 두 아들을 두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr