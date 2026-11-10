원더걸스 때보다 더 말랐어…혜림, 육아하면 다이어트가 절로

그룹 원더걸스 출신 혜림이 현역 아이돌 시절보다 한층 날씬해진 근황을 공개했다.
혜림은 최근 자신의 SNS에 "시우랑은 또 다른 매력을 가진 시안이"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.
공개된 사진 속 혜림은 늦은 저녁 길거리에서 둘째 아들 시안이를 품에 안고 있는 모습이다. 짧은 단발머리에 짙은 파란색 미니 원피스를 입은 혜림은 두 아이의 엄마라는 사실이 믿기지 않을 만큼 풋풋한 비주얼을 자랑했다.
특히 눈길을 끈 것은 혜림의 가녀린 몸매다. 원더걸스 활동 당시에도 귀여운 외모와 건강미 넘치는 매력으로 사랑받았던 혜림은 출산 후 오히려 더욱 슬림해진 듯한 모습이다. 짧은 원피스 아래로 드러난 다리는 군살 없이 늘씬했으며, 아들을 품에 안은 팔 역시 가녀린 모습이었다.
두 차례 출산을 경험한 혜림은 현역 아이돌 시절보다 더욱 마른 듯한 몸매로 시선을 사로잡았다. 단발머리와 수수한 스타일링까지 더해져 대학생을 연상케 하는 동안 미모를 뽐냈다.
한편 혜림은 2020년 태권도 선수 신민철과 결혼했으며, 슬하에 두 아들을 두고 있다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
혜림은 최근 자신의 SNS에 "시우랑은 또 다른 매력을 가진 시안이"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.
공개된 사진 속 혜림은 늦은 저녁 길거리에서 둘째 아들 시안이를 품에 안고 있는 모습이다. 짧은 단발머리에 짙은 파란색 미니 원피스를 입은 혜림은 두 아이의 엄마라는 사실이 믿기지 않을 만큼 풋풋한 비주얼을 자랑했다.
특히 눈길을 끈 것은 혜림의 가녀린 몸매다. 원더걸스 활동 당시에도 귀여운 외모와 건강미 넘치는 매력으로 사랑받았던 혜림은 출산 후 오히려 더욱 슬림해진 듯한 모습이다. 짧은 원피스 아래로 드러난 다리는 군살 없이 늘씬했으며, 아들을 품에 안은 팔 역시 가녀린 모습이었다.
두 차례 출산을 경험한 혜림은 현역 아이돌 시절보다 더욱 마른 듯한 몸매로 시선을 사로잡았다. 단발머리와 수수한 스타일링까지 더해져 대학생을 연상케 하는 동안 미모를 뽐냈다.
한편 혜림은 2020년 태권도 선수 신민철과 결혼했으며, 슬하에 두 아들을 두고 있다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
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