김재영이 판타지오와 전속계약을 체결했다. / 사진=텐아시아DB

배우 김재영이 판타지오에 새 둥지를 틀었다. 최근 로맨틱 코미디부터 영화 '범죄도시5'까지 활동 영역을 넓히고 있는 그가 새로운 소속사에서 행보를 이어간다.10일 판타지오는 김재영과 전속계약을 체결했다고 밝혔다. 소속사 측은 "안정적인 연기력과 독보적인 매력으로 자신만의 필모그래피를 쌓아가고 있는 김재영이 가진 역량을 마음껏 발휘할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것"이라고 전했다.김재영은 2013년 영화 '노브레싱'으로 데뷔했다. 이후 드라마 '너를 닮은 사람', '월수금화목토', '지옥에서 온 판사', '아이돌아이' 등에 출연하며 다양한 장르에서 연기 활동을 이어왔다.최근에는 티빙 오리지널 시리즈 '내가 떨릴 수 있게'에서 독고달 역을 맡아 로맨틱 코미디에 도전했다. 극 중 인물의 감정 변화를 섬세하게 표현하며 로맨스 장르에서도 존재감을 보여줬다.차기작으로는 영화 '범죄도시5'를 확정했다. 앞선 작품에서 로맨틱한 매력을 선보였던 김재영은 이번 영화에서 악역을 맡아 새로운 연기 변신에 나설 예정이다.김재영이 합류한 판타지오에는 백윤식, 김선호, 문가영, 이성경, 옹성우, 이세영 등 배우들을 비롯해 아스트로, 이창섭, 루네이트 등이 소속돼 있다. 김재영은 새로운 소속사의 지원 아래 영화와 드라마를 오가며 활동을 이어갈 계획이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr