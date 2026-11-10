아버지가 자신의 절친과 비밀 연애 중이라는 사실을 알게 된 대학생 딸이 복수를 위해 절친의 아버지와 불륜을 저질렀다. / 사진 제공 = 채널A '탐정들의 영업비밀'

아버지가 자신의 절친과 비밀 연애 중이라는 사실을 알게 된 대학생 딸이 복수를 위해 절친의 아버지와 불륜을 저질렀다. / 사진 제공 = 채널A '탐정들의 영업비밀'

아버지가 자신의 절친과 비밀 연애 중이라는 사실을 알게 된 대학생 딸이 복수를 위해 절친의 아버지와 불륜을 저질렀다.지난 9일 방송된 채널A '탐정들의 영업비밀'에서는 아버지와 딸, 그리고 절친 가족 사이에 얽힌 충격적인 사연이 공개됐다.이날 '사건 수첩'에는 2주째 집을 나간 대학생 딸을 찾아달라는 아버지의 의뢰가 소개됐다. 의뢰인은 7년 전 사고로 아내를 잃은 뒤 외동딸을 홀로 키워왔다. 그 과정에서 세상을 떠난 아내의 절친이 육아를 도왔고, 두 가족은 오랜 시간 가까운 관계를 유지했다. 양가의 딸들 역시 같은 대학, 같은 학과에 진학할 만큼 친한 사이였다.그러던 어느 날 의뢰인의 딸이 갑자기 집을 나갔다. 경찰은 딸과 연락이 닿았지만 자발적으로 가출한 상태이며, 아버지에게 거처를 알리고 싶어 하지 않는다고 설명했다. 의뢰인은 딸의 행방을 찾기 위해 탐정단에 도움을 요청했다. 조사 과정에서 딸이 가출 당일 절친과 술집에서 만났고, 두 사람이 말다툼 끝에 몸싸움까지 벌였다는 사실이 드러났다.더욱 충격적인 것은 딸의 생활이었다. 집을 나간 딸은 절친 아버지의 경제적 지원을 받으며 고급 호텔에서 지내고 있었다. 두 사람은 단순한 후원 관계가 아닌 불륜 관계였다. 이 같은 행동의 배경에는 아버지의 비밀 연애가 있었다. 딸은 자신의 아버지가 절친과 교제하고 있다는 사실을 우연히 목격했고, 두 사람에게 복수하기 위해 절친의 아버지와 관계를 맺은 것으로 밝혀졌다.여기에 딸의 절친이 의뢰인 외에도 다른 유부남과 만나고 있었다는 사실까지 드러났다. 이를 알고 있던 의뢰인의 딸은 절친에게 "네가 아빠 사랑을 못 받고 자라서 아저씨들만 만나는 것"이라고 비난했고, 결국 두 사람은 몸싸움을 벌였다.사연을 접한 데프콘은 "결핍이 만들어낸 최악의 비극"이라며 충격을 감추지 못했다. 유인나 역시 "역대 가장 충격적인 것 같다. 이게 실화라니..."라며 말을 잇지 못했다. 크리에이터 통닭천사는 "너무 자기 파괴적인 복수"라고 지적했다.사건의 전말을 알게 된 의뢰인은 딸의 절친과 관계를 정리했으며, 현재 딸과의 관계를 회복하기 위해 노력하고 있는 것으로 전해졌다.한편 이날 '탐정 24시'에서는 중증 치매를 앓는 80대 여성과 60여 년간 떨어져 지낸 친딸의 사연도 공개됐다. 의뢰인은 약 40년간 함께 살아온 새어머니의 법적 가족을 찾아달라고 요청했다. 새어머니가 세상을 떠났을 때 장례를 치를 수 있도록 하기 위해서였다. 새어머니는 과거 어린 친딸을 시어머니에게 빼앗기고 집에서 쫓겨났다고 알려졌다. 중증 치매로 기억을 잃어가는 상황에서도 딸의 이름만큼은 잊지 못하고 있었다.탐정단은 수소문 끝에 한 등산 동호회에서 친딸을 찾아냈다. 그러나 친딸의 기억은 달랐다. 그는 "3살 때 버리고 간 사람이 나를 왜 찾냐"며 어머니를 원망했다.친딸은 어머니가 자신을 두고 스스로 집을 떠났으며, 초등학생 시절 잠시 돌아왔다가 다시 떠났다고 주장했다. 이후 어린 나이부터 생계를 책임져야 했고, 결혼 후에는 남편까지 일찍 세상을 떠나 홀로 자녀를 키웠다고 털어놨다. 그는 "나도 힘들게 살았지만 자식은 안 버렸다. 자기가 낳았으면 끝까지 책임져야 하지 않냐"며 오랜 세월 쌓인 원망을 드러냈다.당장 어머니를 만나기는 어렵다는 입장이었지만, 언젠가 한 번쯤 만나보고 싶다는 뜻은 남겼다. 의뢰인은 "원망과 그리움이 교차할 것 같다"며 친딸의 마음을 이해했다.'탐정들의 영업비밀'은 매주 월요일 오후 10시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr