9일 '유일무이 로맨스' 1, 2화가 공개됐다. / 사진제공=티빙

9일 '유일무이 로맨스' 1, 2화가 공개됐다. / 사진제공=티빙

9일 '유일무이 로맨스' 1, 2화가 공개됐다. / 사진제공=티빙

그룹 레드벨벳의 멤버 겸 배우 조이(박수영)가 4년 만에 드라마로 돌아왔다. 평범한 취업 준비생으로 변신한 그는 톱스타 김현진과 우연히 마주쳤다가 사생팬으로 오해받으며 뜻밖의 인연을 맺었다.지난 9일 티빙과 글로벌 OTT Viu(뷰), 일본 ABEMA를 통해 공개된 드라마 '유일무이 로맨스' 1, 2회에서는 취업 준비생 공유일(박수영 분)과 인기 배우 탁무이(김현진 분)가 여러 사건을 계기로 얽히는 과정이 그려졌다.공유일은 학창 시절 백일장에서 대통령상을 받을 만큼 뛰어난 글쓰기 실력을 지녔지만 현재는 작가의 꿈을 접고 취업을 준비하고 있었다. 고등학생 때 소설가인 아버지가 자신의 국어 선생님과 외도했다는 사실을 알게 된 뒤 글쓰기를 그만뒀기 때문이다.그런 공유일 앞에 톱스타 탁무이가 나타났다. 탁무이는 편의점에서 무례한 손님에게 시달리던 공유일을 도와줬고, 이후 드라마 촬영을 위해 방문한 옥탑방에서 그와 다시 마주쳤다. 해당 장소는 공유일이 드라마 PD인 친구 유연주(나현영 분)의 부탁으로 촬영에 협조한 곳이었다.우연은 여기서 끝나지 않았다. 공유일과 만났을 당시 언급했던 음식들이 잇따라 자신의 집 앞으로 배달되자 탁무이는 그를 사생팬으로 의심하기 시작했다. 촬영장에서 공유일을 다시 발견한 뒤에는 직접 추궁하며 경계심을 보였다.그러나 두 사람의 관계는 예상치 못한 계기로 달라졌다. 탁무이가 가장 좋아하는 소설 '별이와 반달'의 3편을 공유일이 갖고 있다는 사실을 알게 된 것. 탁무이는 앞선 의심을 거두고 소설을 읽게 해달라고 부탁했다.공유일은 자신을 스토커로 몰아간 탁무이의 태도에 불쾌감을 느낀 데다, 소설에 담긴 가족사를 떠올리며 그의 부탁을 거절했다. 반면 탁무이는 쉽게 물러서지 않았다. 흥행에 대한 압박과 스토커의 괴롭힘으로 지쳐 있던 그에게 '별이와 반달'은 위안을 주는 작품이었기 때문이다.이후 공유일은 유연주의 부탁으로 촬영장에 파일을 전달하러 갔다가 탁무이와 또다시 마주쳤다. 탁무이가 소설을 읽게 해달라며 끈질기게 설득하던 순간, 정체를 알 수 없는 여성이 나타나 공유일의 다리에 뜨거운 커피를 쏟아붓는 사건이 발생했다. 갑작스러운 사고와 함께 2회가 마무리되면서 이후 전개에 궁금증을 더했다.박수영은 가족에게 받은 상처로 꿈을 포기한 공유일의 사연부터 톱스타에게 사생팬으로 오해받는 황당한 상황까지 다양한 감정을 표현했다. 김현진 역시 타인을 쉽게 믿지 못하는 예민한 톱스타의 모습과 좋아하는 소설 앞에서는 태도를 바꾸는 인물의 반전된 면모를 그려냈다.특히 두 사람은 사생팬으로 의심하는 배우와 억울하게 오해받은 취업 준비생으로 출발해 소설의 독자와 작가라는 새로운 관계를 형성했다. 서로에 대한 첫인상이 엇갈린 가운데 두 사람이 어떤 인연을 이어갈지 관심이 쏠린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr