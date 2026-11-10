신애가 근황을 공개했다. / 사진=신애 SNS

연기 활동을 중단한 지 17년인 배우 신애가 근황을 공개해 눈길을 끌고 있다.신애는 지난 9일 자신의 SNS에 하트 이모티콘과 함께 사진 여러 장을 게재했다. 공개된 사진에는 신애가 가수 겸 화가 솔비, 코미디언 김영희, 메이크업 아티스트 이경은과 함께 시간을 보내는 모습이 담겼다. 네 사람은 얼굴을 가까이 맞댄 채 카메라를 바라보며 밝은 표정을 지었다.이경은 역시 자신의 SNS를 통해 이들과 만난 영상을 공개했다. 그는 "요즘 웃을 일이 없었는데 번개로만 만날 수 있는 세상 바쁜 영희&어렸을 적 솔비만 기억나는데 이제 어른이 된 솔비도 만나 옛날 얘기하면서 엄청 웃고 먹었네"라며 반가운 마음을 나타냈다. 특히 결혼을 앞둔 솔비에 대해 "예쁘고 편안해 보이고 역시 자기 짝이 있는 거야"라며 애정을 나타냈다. 그러면서 "세월이 얼마나 빠른지 감도 안 오는 요즘"이라고 덧붙였다.오랜 기간 작품 활동을 쉬고 있는 신애의 모습도 관심을 모았다. 여전히 뚜렷한 이목구비와 청순한 외모로 감탄을 자아냈다.신애는 2001년 SBS 드라마 '메디컬센터'로 데뷔해 '여름향기', '장미의 전쟁' 등에 출연했다. 이후 2009년 KBS2 드라마 '천추태후'를 끝으로 연기 활동을 중단했다. 같은 해 2살 연상의 비연예인과 결혼했으며 슬하에 1남 2녀를 두고 있다. 신애는 SNS를 통해 일상을 공유하고 있다.솔비는 배우 이규한과 내년 4월 결혼식을 올린다. 두 사람은 오랜 기간 알고 지내던 사이로, 지난해 방송된 KBS Joy·KBS2 예능 '오래된 만남 추구3'에 함께 출연한 뒤 연인으로 발전했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr