기안84가 버거모델에 발탁됐다.사진=텐아시아DB

기안84가 버거모델에 발탁됐다.사진제공=신세계푸드

연이은 위생 논란에 억울함을 토로했던 방송인 기안84가 햄버거 브랜드 모델로 발탁됐다. 청결과 위생이 핵심인 식품 브랜드의 얼굴로 나선 기안84의 행보에 관심이 쏠린다.글로벌 레이블 AOMG는 10일 기안84가 모 햄버거 브랜드의 모델로 발탁됐다고 밝혔다. 기안84는 대표 메뉴 홍보에 나서며 특유의 소탈하고 솔직한 에너지를 전달할 예정이다.브랜드 관계자는 "기안84의 솔직하고 꾸밈없는 매력과 유쾌한 에너지가 브랜드의 친근한 이미지, 메뉴의 맛과 잘 어울린다고 판단했다"고 발탁 이유를 설명했다. 공개된 포스터 속 기안84는 버거를 손에 쥔 채 환한 미소를 짓고 있다.대중적인 러브콜과 별개로 기안84를 향한 최근 여론의 시선은 엇갈린다. 방송을 통해 꾸준히 불거진 위생 논란이 가라앉지 않고 있어서다.넷플릭스 예능 '대환장 기안장2'에서는 사흘 동안 같은 속옷을 입거나, 땀을 흘린 뒤 씻지 않고 침대에 눕는 행동이 고스란히 노출됐다. 숙박객이 덮었던 이불을 세탁 없이 털기만 한 채 다시 내놓는 모습은 거센 지적을 받기도 했다. MBC '나 혼자 산다'에서도 코가 묻은 스포츠 타월로 입가를 닦으며 "땀도 닦고 머리 감고 행주로도 쓰고 걸레로도 다 쓴다"고 말해 출연진을 경악하게 했다.논란이 이어지자 기안84는 지난 5일 개인 유튜브 채널 '인생84'를 통해 "요즘 팬티 안 갈아입는다고 많이 혼났다. 사실 제가 그렇게 안 더럽다"며 직접 해명에 나서 억울한 심경을 내비치기도 했다.'날것' 그대로의 솔직함이 그의 독보적인 무기라지만, 대중에게 신뢰감을 줘야 할 외식 식품 모델로서는 다소 아이러니한 그림이다. 끊이지 않는 위생 지적 속에서 버거 모델로 나선 기안84가 특유의 친근함으로 소비자들의 마음까지 사로잡을 수 있을지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr