연이은 위생 논란에 억울함을 토로했던 방송인 기안84가 햄버거 브랜드 모델로 발탁됐다. 청결과 위생이 핵심인 식품 브랜드의 얼굴로 나선 기안84의 행보에 관심이 쏠린다. 글로벌 레이블 AOMG는 10일 기안84가 모 햄버거 브랜드의 모델로 발탁됐다고 밝혔다. 기안84는 대표 메뉴 홍보에 나서며 특유의 소탈하고 솔직한 에너지를 전달할 예정이다.
브랜드 관계자는 "기안84의 솔직하고 꾸밈없는 매력과 유쾌한 에너지가 브랜드의 친근한 이미지, 메뉴의 맛과 잘 어울린다고 판단했다"고 발탁 이유를 설명했다. 공개된 포스터 속 기안84는 버거를 손에 쥔 채 환한 미소를 짓고 있다.
대중적인 러브콜과 별개로 기안84를 향한 최근 여론의 시선은 엇갈린다. 방송을 통해 꾸준히 불거진 위생 논란이 가라앉지 않고 있어서다. 넷플릭스 예능 '대환장 기안장2'에서는 사흘 동안 같은 속옷을 입거나, 땀을 흘린 뒤 씻지 않고 침대에 눕는 행동이 고스란히 노출됐다. 숙박객이 덮었던 이불을 세탁 없이 털기만 한 채 다시 내놓는 모습은 거센 지적을 받기도 했다. MBC '나 혼자 산다'에서도 코가 묻은 스포츠 타월로 입가를 닦으며 "땀도 닦고 머리 감고 행주로도 쓰고 걸레로도 다 쓴다"고 말해 출연진을 경악하게 했다.
논란이 이어지자 기안84는 지난 5일 개인 유튜브 채널 '인생84'를 통해 "요즘 팬티 안 갈아입는다고 많이 혼났다. 사실 제가 그렇게 안 더럽다"며 직접 해명에 나서 억울한 심경을 내비치기도 했다.
'날것' 그대로의 솔직함이 그의 독보적인 무기라지만, 대중에게 신뢰감을 줘야 할 외식 식품 모델로서는 다소 아이러니한 그림이다. 끊이지 않는 위생 지적 속에서 버거 모델로 나선 기안84가 특유의 친근함으로 소비자들의 마음까지 사로잡을 수 있을지 주목된다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
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