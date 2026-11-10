럭키가 초호화 인도 결혼식에 대해 이야기했다..사진제공='짠한형'

럭키가 초호화 인도 결혼식에 대해 이야기했다..사진제공='짠한형'

방송인 럭키가 상상을 초월하는 인도 재벌의 결혼식 스케일을 공개했다.지난 9일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 인도 출신 럭키와 함께 알베르토, 다니엘이 게스트로 출연했다.이날 신동엽은 "인도 결혼식 영상을 보면 세계 각국의 어마어마한 사람들이 다 모이더라"며 궁금증을 보였다. 이에 럭키는 "얼마 전 인도 재벌의 둘째 아들이 결혼했을 당시 마크 저커버그, 제프 베이조스, 이재용 삼성전자 회장이 참석했고 축가는 비욘세가 불렀다"고 밝혔다.글로벌 거물들이 건넨 결혼 선물 클래스도 남달랐다. 럭키는 "마크 저커버그는 개인 전용기를 선물했고, 인도 톱배우 샤룩 칸은 프랑스 파리에 있는 궁전을 선물했다. 한국 돈으로 약 600억 원 규모"라며 "샤룩 칸 재산이 2조 원대인 만큼 미래를 내다보고 투자한 것"이라고 설명했다. 이어 "제프 베이조스는 슈퍼카를 선물했다. 엄청나게 고마운 선물이지만, 600억짜리 궁전과 비교되니 '이것밖에 안 주나' 싶더라"고 덧붙였다.럭키는 한국 대중목욕탕에서 느꼈던 남다른 컬처쇼크도 털어놨다. 신동엽이 과거 성시경과 함께 독일 베를린의 혼탕을 방문했던 에피소드를 전하자, 럭키 역시 자신의 과거를 떠올렸다.럭키는 "한국 목욕탕에 처음 갔을 때 엄청난 충격을 받았다"며 "인도에서는 혼자 샤워할 때조차 옷을 입고 씻는다. 몸을 가리는 것에 워낙 보수적인 문화가 자연스럽게 배어 있다"고 전했다.이어 "처음 한국 목욕탕에 들어섰을 때 '왜 다들 옷을 다 벗고 서로 몸을 보여주며 다니지?' 싶었다. 그래서 옷을 벗지 않고 탕에 들어가려다 직원 아저씨에게 제지당했다"고 회상했다. 그러면서 "한동안은 중요 부위를 수건으로 필사적으로 가리고 다녔는데, 이제는 제법 자신감이 생겼다"며 너스레를 떨었다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr