백지연이 故 최불암을 조문한 김혜자의 모습을 언급했다. / 사진=텐아시아DB

백지연이 故 최불암을 조문한 김혜자의 모습을 언급했다. / 사진='지금 백지연' 유튜브 캡처

방송인 백지연이 고(故) 최불암의 빈소를 다녀온 배우 김혜자의 모습을 회상하며 먹먹한 심경을 밝혔다.9일 유튜브 채널 '지금 백지연'에는 '나만 이런 줄 알았는데 어디 말하기도 애매했던 고민'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 백지연은 구독자들이 보낸 다양한 고민들에 대해 이야기를 나눴다.백지연은 마지막 사연에 대해 조언을 하던 중 지난달 29일 세상을 떠난 최불암의 빈소를 다녀온 배우 김혜자를 언급했다. 그는 "얼마 전에 최불암 선생님이 돌아가셨을 때 문상을 하러 가신 김혜자 선생님이 하시는 말씀이 떠오른다"고 말했다. 이어 "최불암 선생님 먼저 가신 길을 보시고 오시면서 '마지막이라고 하지 말아요'라고 하시면서 마음 아파하시는 표정을 보면서 내 마음도 너무 아팠다"라고 털어놨다.백지연은 "우리가 그런 걸 보면서 많은 생각을 한다"라며 "사람이 살아가는 동안은 행복도 많지만 고민과 고통도 많을 수밖에 없다. 하지만 어쩌면 인간의 숙명"이라고 설명했다. 그러면서 서로에게 측은지심을 가지고 격려하면서 살면 좋겠다고 말했다.고 최불암은 지난달 29일 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료를 받던 중 별세했다. 향년 87세. 당시 고인의 빈소를 찾아 조문했던 김혜자는 "이게 마지막이라는 생각 안 든다. 죽으면 또 만날 텐데 마지막이라고 하지 마라"라며 "저 사람에 대한 추억도 많고 다 기억하면서 살 거다"라고 말했다. 두 사람은 1980년부터 2002년까지 방송된 MBC 드라마 '전원일기'에서 22년간 부부로 호흡을 맞췄다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr