방송인 백지연이 고(故) 최불암의 빈소를 다녀온 배우 김혜자의 모습을 회상하며 먹먹한 심경을 밝혔다.
9일 유튜브 채널 '지금 백지연'에는 '나만 이런 줄 알았는데 어디 말하기도 애매했던 고민'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 백지연은 구독자들이 보낸 다양한 고민들에 대해 이야기를 나눴다. 백지연은 마지막 사연에 대해 조언을 하던 중 지난달 29일 세상을 떠난 최불암의 빈소를 다녀온 배우 김혜자를 언급했다. 그는 "얼마 전에 최불암 선생님이 돌아가셨을 때 문상을 하러 가신 김혜자 선생님이 하시는 말씀이 떠오른다"고 말했다. 이어 "최불암 선생님 먼저 가신 길을 보시고 오시면서 '마지막이라고 하지 말아요'라고 하시면서 마음 아파하시는 표정을 보면서 내 마음도 너무 아팠다"라고 털어놨다.
백지연은 "우리가 그런 걸 보면서 많은 생각을 한다"라며 "사람이 살아가는 동안은 행복도 많지만 고민과 고통도 많을 수밖에 없다. 하지만 어쩌면 인간의 숙명"이라고 설명했다. 그러면서 서로에게 측은지심을 가지고 격려하면서 살면 좋겠다고 말했다.
고 최불암은 지난달 29일 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료를 받던 중 별세했다. 향년 87세. 당시 고인의 빈소를 찾아 조문했던 김혜자는 "이게 마지막이라는 생각 안 든다. 죽으면 또 만날 텐데 마지막이라고 하지 마라"라며 "저 사람에 대한 추억도 많고 다 기억하면서 살 거다"라고 말했다. 두 사람은 1980년부터 2002년까지 방송된 MBC 드라마 '전원일기'에서 22년간 부부로 호흡을 맞췄다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
9일 유튜브 채널 '지금 백지연'에는 '나만 이런 줄 알았는데 어디 말하기도 애매했던 고민'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 백지연은 구독자들이 보낸 다양한 고민들에 대해 이야기를 나눴다. 백지연은 마지막 사연에 대해 조언을 하던 중 지난달 29일 세상을 떠난 최불암의 빈소를 다녀온 배우 김혜자를 언급했다. 그는 "얼마 전에 최불암 선생님이 돌아가셨을 때 문상을 하러 가신 김혜자 선생님이 하시는 말씀이 떠오른다"고 말했다. 이어 "최불암 선생님 먼저 가신 길을 보시고 오시면서 '마지막이라고 하지 말아요'라고 하시면서 마음 아파하시는 표정을 보면서 내 마음도 너무 아팠다"라고 털어놨다.
백지연은 "우리가 그런 걸 보면서 많은 생각을 한다"라며 "사람이 살아가는 동안은 행복도 많지만 고민과 고통도 많을 수밖에 없다. 하지만 어쩌면 인간의 숙명"이라고 설명했다. 그러면서 서로에게 측은지심을 가지고 격려하면서 살면 좋겠다고 말했다.
고 최불암은 지난달 29일 서울 강서구의 한 병원에서 입원 치료를 받던 중 별세했다. 향년 87세. 당시 고인의 빈소를 찾아 조문했던 김혜자는 "이게 마지막이라는 생각 안 든다. 죽으면 또 만날 텐데 마지막이라고 하지 마라"라며 "저 사람에 대한 추억도 많고 다 기억하면서 살 거다"라고 말했다. 두 사람은 1980년부터 2002년까지 방송된 MBC 드라마 '전원일기'에서 22년간 부부로 호흡을 맞췄다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT