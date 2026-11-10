김빈우, 3개월 전에 발리로 이사…네가족 모두 흙톤 자랑하며 파티중

배우 김빈우가 인도네시아 발리에서 아들의 생일을 맞아 단란한 가족사진을 공개했다.김빈우는 최근 자신의 SNS에 "엄마랑 아빠랑 누나랑 행복하게 살고 싶은 게 소원인 우리 둘째. 언제 이렇게 컸누. 엄마 아들로 태어나줘서 고마워. HAPPY BIRTHDAY TO YOU"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 김빈우가 남편 전용진 씨, 딸, 아들과 함께 아들의 8번째 생일을 축하하는 모습이 담겼다. 가족들은 생일을 맞아 풍선으로 꾸며진 식당에서 케이크를 앞에 두고 환한 미소를 짓고 있다. 특히 김빈우는 민소매 의상을 입고 군살 없는 몸매를 드러냈으며, 남편 역시 편안한 차림으로 가족들과 행복한 시간을 보내고 있다.어느덧 훌쩍 자란 아들의 모습도 눈길을 끈다. 생일 선물로 보이는 장난감들이 테이블 위에 놓인 가운데, 김빈우의 딸은 동생을 바라보며 장난기 가득한 표정을 짓고 있어 웃음을 자아낸다.앞서 김빈우는 지난 8월 남편과 두 자녀를 데리고 인도네시아 발리로 이주했다. 약 1년간 고민하고 준비한 끝에 내린 결정으로, 아이들이 더 자라기 전 새로운 환경에서 다양한 경험을 쌓게 해주고 싶다는 이유에서였다.김빈우는 발리에서 향후 3~4년 정도 생활할 계획이라고 밝힌 바 있다. 현지 생활에 만족할 경우 체류 기간을 더 늘리고 싶다는 바람도 전했다.다만 해외 생활이 순탄하지만은 않았다. 김빈우는 지난달 발리 이주 두 달 만에 가족들이 현지 환경에 적응하는 과정에서 여러 차례 병치레를 겪었다고 털어놨다. 아이들은 감기에 걸렸고, 김빈우 역시 네 차례 감기를 앓았으며 남편도 고열로 고생했다고 밝혔다.그럼에도 김빈우는 아이들이 자유롭게 뛰어놀 수 있는 환경에서 가족과 함께 새로운 삶을 이어가고 있다. 이번 생일 사진에서도 발리 생활에 적응한 가족들의 화목한 일상이 고스란히 전해졌다.한편 김빈우는 2015년 사업가 전용진 씨와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 현재 가족과 함께 발리에 거주하며 SNS를 통해 현지 생활을 공유하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr