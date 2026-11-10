박남정의 둘째 딸 박시우가 가족 사진을 공개했다. / 사진=박시우 SNS

박남정의 둘째 딸 박시우가 언니인 스테이씨 시은과 찍은 사진을 공개했다. / 사진=박시우 SNS

가수 박남정이 아내와 두 딸이 함께한 가족사진으로 눈길을 끌었다. 첫째 딸은 걸그룹 스테이씨 멤버로 활동 중이며, 둘째 딸은 한국예술종합학교 연기과에 수석 입학한 것으로 알려졌다. 여기에 모델 출신 아내의 미모까지 관심을 끌고 있다.박남정의 둘째 딸 박시우는 지난 7일 자신의 SNS에 "10월 이모저모 모음zip.♥"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 이미지에는 박남정과 아내 허은주, 두 딸 박시은과 박시우가 한자리에 모인 모습이 담겼다. 네 사람은 나란히 앉아 카메라를 바라보며 화목한 가족 분위기를 자아냈다.박남정은 안경을 쓴 채 환한 미소를 지었고, 박시우는 손으로 하트를 만들며 귀여운 매력을 뽐냈다. 박시은 역시 손가락으로 브이(V) 포즈를 취하며 밝게 웃었다. 특히 모델 출신인 아내 허은주는 두 딸 못지않은 미모로 시선을 사로잡았다. 박시우는 '#familytime', '#daddy', '#웅니' 등의 해시태그를 덧붙이며 가족을 향한 애정을 표현했다.또 다른 사진에는 박시은과 박시우 자매가 얼굴을 맞댄 채 다정하게 웃고 있는 모습도 담겼다. 두 사람은 서로를 닮은 외모와 함께 돈독한 자매 사이를 보여줬다.박남정은 1999년 8세 연하의 모델 출신 허은주와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 첫째 딸 박시은은 어린 시절 SBS '스타주니어쇼 붕어빵', JTBC '유자식 상팔자' 등에 출연하며 얼굴을 알렸다. 이후 아역배우로 활동하다 2020년 걸그룹 스테이씨로 데뷔해 가수 활동을 이어가고 있다.둘째 딸 박시우는 고양예술고등학교 재학 시절 5개 대학에 합격한 것으로 알려졌다. 이후 한국예술종합학교 연극원 연기과에 수석 입학해 배우의 꿈을 키우고 있다. 최근에는 tvN STORY 예능 '내 새끼의 연애2'에 출연해 관심을 받았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr