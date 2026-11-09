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교통사고로 오토바이 배달원을 숨지게 해 벌금형을 선고받았던 박신영 전 아나운서가 틱톡 라이브 방송을 진행하는 근황으로 다시 주목받고 있다.지난 8일 온라인 커뮤니티에는 '박신영 전 아나운서 틱톡 근황'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 공개된 영상에는 박신영이 틱톡 라이브 방송을 통해 시청자들과 소통하는 모습이 담겼다.특히 박신영은 속옷이 비치는 시스루 의상을 착용해 눈길을 끌었다. 과거 아나운서로 활동할 당시 주로 선보였던 단정한 스타일과 달리 과감한 노출 패션을 선택하며 달라진 분위기를 자아냈다.해당 영상을 접한 일부 네티즌들은 "아나운서 이미지 신경 안 쓰고 과감해졌네", "좋아했던 아나운서인데" 등의 반응을 보였다.박신영은 2014년 MBC스포츠플러스에 입사해 스포츠 아나운서로 활동했다. 이후 2018년 프리랜서로 전향하며 방송 활동을 이어갔다.그러나 2021년 5월 서울 마포구 상암동의 한 교차로에서 교통사고를 내면서 활동을 중단했다. 당시 박신영이 운전하던 SUV 차량과 오토바이가 충돌했고, 이 사고로 오토바이를 운전하던 배달원이 현장에서 숨졌다.사고 조사 결과 박신영은 황색 신호에 교차로에 진입했으며, 제한속도가 시속 40km인 도로에서 시속 102km로 주행했던 것으로 드러났다. 오토바이 운전자 역시 적색 신호에 교차로로 진입한 것으로 조사됐다.박신영은 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 재판에 넘겨졌고, 같은 해 12월 23일 열린 1심 선고공판에서 벌금 1500만원을 선고받았다. 이후 검찰과 박신영 모두 항소하지 않으면서 12월 31일 판결이 확정됐다.사고 이후 방송 활동을 중단했던 박신영은 올해 2월 사업가로 변신한 근황을 알리기도 했다. 동료 아나운서 출신 홍민정과 함께 피에이치컴퍼니의 공동대표를 맡아 핸드백 브랜드를 론칭한 것으로 전해졌다.사업 활동에 이어 틱톡 라이브 방송을 진행하는 모습까지 공개되면서 박신영의 근황에 다시 관심이 쏠리고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr