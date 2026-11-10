방송인 강호동이 이소나에게 사과를 받았다. / 사진=텐아시아 DB

방송인 강호동이 이소나에게 사과를 받았다. / 사진제공=TV조선

가수 이소나가 방송인 강호동을 향해 고개를 숙였다.오는 10일 방송되는 TV CHOSUN 예능 '천만기인쇼' 7회에서는 지난 2회 수타면을 돌리다 강호동의 얼굴을 때려 '구타면'이라는 별명을 얻었던 이소나가 불검을 들고 무대에 오른다.이소나는 강호동과 마주치자마자 "다시 한번 죄송하다"며 거듭 고개 숙인다. 이소나는 실제 불이 붙은 칼을 휘두르는 화염 퍼포먼스에 도전한다. 처음 불을 접했을 때 "너무 뜨겁고 무서웠다"고 털어놓은 그는 "무서운 것보다 무조건 성공해야 한다는 생각이 더 컸다"며 남다른 각오를 보인다.'공식 커플'로 불리던 춘길과 장혜리의 갈등도 포착된다. 춘길은 "이번에는 꼭 우승하고 싶어 혜리 씨를 버리고 새로운 짝꿍과 나왔다"는 폭탄선언을 한다.앞서 두 사람은 고난도 커플 요가를 선보이며 핑크빛 기류를 형성했던 바, MC 붐은 "진한 스킨십까지 해놓고 이러기냐"며 핀잔을 던진다. 객석에서도 "너무하다"는 원성이 터져 나오자 춘길은 크게 당황하고, 장혜리 역시 서늘한 눈빛으로 반응해 두 사람의 앞날에 호기심을 더한다.'천만기인쇼' 7회는 이날 오후 10시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr