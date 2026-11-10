추성훈과 야노 시호가 2009년 결혼식을 올렸다. / 사진=SNS 갈무리

이종격투기 선수 출신 방송인 추성훈이 아내 야노시호와의 첫 만남을 떠올렸다. / 사진제공=SBS Plus·MBN

이종격투기 선수 출신 방송인 추성훈이 아내 야노시호와의 첫 만남을 떠올렸다. 그는 야노시호가 먼저 호감을 표현해 교제를 시작했다며 결혼 18년 차에 연애 비화를 공개한다.오는 10일 오후 9시 40분 방송되는 SBS Plus·MBN '상남자의 여행법 in 마나도'에서는 인도네시아 마나도로 여행을 떠난 추성훈, 김종국, 안재현의 모습이 그려진다. 세 사람은 현지에서 다양한 체험에 나서며 여행을 이어간다.추성훈과 김종국, 안재현은 바다를 따라 조성된 마나도의 거리를 찾는다. 운동하려던 계획을 잠시 미룬 세 사람은 바다가 내려다보이는 곳에 자리를 잡고 휴식을 취한다. 대화를 나누던 중 김종국과 안재현은 추성훈에게 야노시호와의 결혼 이야기를 묻는다. 이에 추성훈은 "그 친구가 나를 좋아한다고 하니까 만나준 거지"라고 답한다. 김종국이 "거짓말하지 말라"며 믿지 못하겠다는 반응을 보이자 추성훈은 "내가 그렇게 못생겼어?"라고 발끈해 웃음을 자아낸다.추성훈은 당시 모델로 활동하던 야노시호가 우연히 TV에서 자신을 본 뒤 주변 사람들에게 소개를 부탁했다고 설명한다. 이후 지인의 주선으로 첫 만남이 이뤄졌고, 주선자가 잠시 자리를 비우면서 두 사람만 남게 됐다고 회상한다. 야노시호가 첫 만남에서 자신에게 "내 스타일이다"라며 먼저 호감을 표현했다고 전한다. 추성훈 역시 망설임 없이 "나도 그렇다"고 화답했다며 당시 상황을 떠올린다. 두 사람은 2009년 결혼해 슬하에 딸 추사랑을 두고 있다.안재현은 래프팅을 마치고 천연 온천으로 이동하던 중 과거 복싱을 배웠던 경험을 꺼낸다. 그는 "마동석 형님 체육관에서 2시간 반 동안 했다"고 말해 추성훈과 김종국을 놀라게 한다. 두 사람이 "왜?"라고 묻자 안재현은 마동석의 권유로 체육관을 방문했다가 곧바로 스파링까지 하게 됐다고 설명한다. 평소 부드러운 이미지로 알려진 안재현이 첫날부터 스파링에 참여하게 된 사연은 방송에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr