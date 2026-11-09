뉴진스 / 사진=어도어

한국대중음악산업협회가 미국 뉴욕타임스(NYT)의 뉴진스 전속계약 관련 보도를 비판했다.한국대중음악산업협회(이하 대음협)는 9일 입장문을 내고 "최근 뉴욕타임스(NYT)의 K-pop 특정 아티스트 전속계약서를 인용해 보도한 내용과 관련해 우려를 표한다"고 밝혔다.대음협은 "이번 보도는 대한민국 법률과 제도적 규율 아래 이뤄지는 계약의 적법성과 정당성을 충분히 고려하지 않았을 뿐 아니라, K-pop이 글로벌 산업으로 성장하는 데 기여해 온 고유의 육성 시스템의 특성과 가치를 충분히 고려하지 않은 일면적이고 치우친 평가"라고 했다.대음협은 국내 계약 제도와 개별 계약의 구체적인 사정을 충분히 검토하지 않은 채 K팝 산업 전체를 평가하는 것은 부적절하다고 주장했다. 협회는 "뉴욕타임스가 이러한 제도적 발전과 산업계의 자정 노력을 충분히 조명하지 않은 채, 특정 개별 계약을 둘러싼 논란을 K-pop 산업 전반의 구조적 문제로 확대 해석한 것에 유감을 표한다"며 "전속계약의 공정성과 적법성은 개별 조항뿐 아니라 부속합의서, 관련 법령, 계약 체결 경위와 실제 이행 여부 등을 종합적으로 고려해 판단해야 한다"고 강조했다.NYT는 지난 5일(현지시간) 뉴진스 멤버들이 2022년 어도어와 체결한 전속계약서를 입수해 법률 전문가 5명에게 검토를 의뢰했다고 보도했다. 매체는 계약서에 미성년자의 수면권과 교육권, 휴식권 등을 보호하는 조항이 빠져 있다고 지적했다.또 연습생 시절 성형수술과 피부관리 비용이 발생할 경우 상당 부분을 멤버들이 부담하도록 한 조항을 문제 삼았다. 이 밖에도 멤버들의 행동을 제한하는 규정과 계약 해지 시 위약벌, 계약 종료 이후 초상권 사용에 관한 조항 등을 지적했다.이에 하이브와 어도어는 지난 6일 공식 입장을 내고 반박했다. 하이브 측은 전속계약서와 별도로 국가표준 청소년 부속합의서를 체결했으며, 해당 합의서에 미성년자의 인격권과 수면권, 교육권, 휴식권 등을 보호하는 내용이 포함돼 있다고 설명했다.계약 체결 과정에서도 멤버들과 보호자의 의견을 반영했다고 주장했다. 하이브 측은 2022년 1월 7일 계약서 초안을 공유한 뒤 같은 해 4월 계약을 체결했으며, 당시 어도어 대표이사였던 민희진 전 대표도 계약 체결 과정에 관여했다고 밝혔다.한편 뉴진스는 소속사 어도어와 전속계약의 효력을 둘러싸고 법적 갈등을 빚어왔다. 지난해 10월 법원은 어도어와 뉴진스의 전속계약이 유효하다고 판단했다. 이후 해린과 혜인, 하니는 어도어 복귀를 확정했으며, 민지는 향후 활동을 두고 논의를 이어가고 있다.다니엘은 지난해 12월 전속계약 해지를 통보받았으며 현재 어도어와 손해배상 소송을 진행 중이다. 지난 7월에는 민지·하니·해린·혜인 4명이 함께한 공식 콘텐츠가 공개됐지만, 구체적인 컴백 일정은 아직 발표되지 않았다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr