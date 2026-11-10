이도가 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

이도가 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

이하 이투스 입장 전문

2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 강의를 중단한 입시 강사 이도를 둘러싼 논란이 이어지고 있다. 건강상의 이유로 수업을 중단한 뒤 예능 홍보 활동에 나서면서 수강생들의 비판이 쏟아진 가운데, 소속 교육 플랫폼 이투스가 공식으로 사과했다.지난 9일 이투스는 공식 홈페이지에 '이도 수강생 여러분께 드리는 말씀'이라는 제목의 공지문을 게재했다. 이투스는 "수능을 앞둔 중요한 시기에 이도 수강생 여러분께 큰 걱정을 끼쳐 드렸다"며 "지난 10월 29일 이도 선생님 본인 명의의 공지로 올해 남은 강의를 진행하지 않는다는 안내가 있었다"고 밝혔다.이어 "강의가 정상적으로 이어지도록 선생님과 일정을 조율하고 촬영을 지원해 왔으나, 강사 사정으로 협의한 일정이 끝내 지켜지지 못했다"며 "결과적으로 학습에 불편하게 한 점 진심으로 사과드린다"고 고개를 숙였다. 이투스는 기존 질의응답(Q&A) 게시판을 비공개로 전환하고, 강좌 관련 문의는 고객센터와 1대1 문의를 통해 답변하겠다고 안내했다.앞서 이도는 지난달 29일 자필 편지로 건강 악화로 수능 대비 한국지리와 세계지리 강좌의 남은 수업을 진행하기 어렵다고 알렸다. 그는 "몸에서 하나둘씩 이상 신호가 나타났다"며 의료진의 권고에 따라 올해 남은 기간 건강 회복에 집중하겠다고 밝혔다.이도는 지난해에도 건강 문제로 강의 일정에 차질을 빚었다. 당시 각막 상태가 악화돼 모니터를 보거나 교재를 집필하는 데 어려움을 겪었으며, 의료진으로부터 실명 위험에 대한 경고를 받았다고 털어놨다.그러나 이도가 지난 5일 넷플릭스 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인' 제작발표회에 참석하면서 논란이 불거졌다. 해당 프로그램은 강의 중단 공지 전에 촬영을 마쳤지만, 수능 직전 홍보 일정에 참석한 것을 두고 비판이 제기됐다. 이도는 지난 7일 개인 유튜브 채널까지 개설해 프로그램 홍보에 나섰다. 이에 일부 수강생들은 "그냥 연예인을 하든가", "수험생 기만인가? 이건 좀 아니지 않나", "강의 올려주세요" 등의 댓글을 남기며 불만을 표출했다. 특히 수능을 앞두고 기존 커리큘럼이 중단된 만큼 다른 강사의 수업으로 전환하기 어렵다는 지적도 나왔다.이도는 이투스의 공식 사과에 앞서 SNS에 "눈이 아파서 오른쪽 눈만 뜨고 교재 쓰다가 이제 자러가요. 2027 교재와 강의는 완벽해야 한다!"라는 글을 올렸다. 다만 수강생들이 제기한 비판에 대해서는 별도의 추가 입장을 밝히지 않았다.서울대학교 사범대학에서 지리교육을 전공한 이도는 지난해 넷플릭스 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'에 출연하며 얼굴을 알렸다. 오는 19일 수능이 치러지는 가운데, 강의 중단에 따른 후속 대응에도 관심이 쏠리고 있다.'이투스' 이도 수강생 여러분께 드리는 말씀'지난 10월 29일, 이도 선생님 본인 명의의 공지로 올해 남은 강의를 진행하지 않는다는 안내가 있었습니다.이투스는 그동안 강의가 정상적으로 이어지도록 선생님과 일정을 조율하고 촬영을 지원해 왔으나, 강사 사정으로 협의한 일정이 끝내 지켜지지 못했습니다. 결과적으로 학습에 불편을 드린 점 진심으로 사과드립니다. 지난 10월 29일, 이도 선생님 본인 명의의 공지로 올해 남은 강의를 진행하지 않는다는 안내가 있었습니다이투스는 그동안 강의가 정상적으로 이어지도록 선생님과 일정을 조율하고 촬영을 지원해 왔으나, 강사 사정으로 협의한 일정이 끝내 지켜지지 못했습니다. 결과적으로 학습에 불편을 드린 점 진심으로 사과드립니다이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr