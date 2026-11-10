코미디언 김영희가 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

윤승열이 김영희와의 스킨십 고민을 털어놨다. / 사진=KBS

결혼 6년 차 부부 개그우먼 김영희와 남편 윤승열이 스킨십에 대한 솔직한 고민을 털어놨다.지난 9일 방송된 KBS2 '말자쇼'는 '남편들도 할 말 있다'를 주제로 꾸며졌다. 이날 방송에는 권재관, 조현민, 김영희의 남편 윤승열이 출연해 부부 사이에서 겪는 다양한 고민을 나눴다.이날 결혼 23년 차 주말부부 아내는 남편이 계속 스킨십을 원해 피곤하다는 사연을 전했다. 김영희는 아내의 입장을 이해하면서도 스킨십을 원하는 남편의 마음을 상황극으로 표현하며 웃음을 안겼다.이를 지켜보던 윤승열은 자신의 결혼생활을 언급했다. 그는 "스킨십 기억이 없다"며 "김영희가 일이 바쁘고 힘들어서 그런가 싶어 운동으로 해소한다"고 말했다.김영희 역시 남편과의 스킨십이 어색해졌다고 인정했다. 그는 "스킨십을 오래 안 하다 보니 어색하다"며 "로맨틱한 환경이 조성돼야 하는데 설거지할 때 그렇게 온다"고 털어놨다. 이에 윤승열은 "뒤태가 귀엽다"며 아내를 향한 애정을 표현했다.부부 사이의 소비 습관을 둘러싼 고민도 이어졌다. 한 아내는 남편이 월급을 모아 회사 컴퓨터를 계속 업그레이드한다며 이해하기 어렵다고 토로했다. 컴퓨터에 200만원을 사용했다는 남편은 "남자들은 새로운 장난감이 나오면 갖고 싶은 마음이 생긴다"며 용돈을 모아 자주 사용하는 사무실 컴퓨터에 투자한 것이라고 설명했다.이에 권재관은 남편의 입장을 적극적으로 옹호했다. 그는 "진짜 사랑꾼의 사연에 눈물이 난다"며 업무를 효율적으로 처리하기 위한 투자일 수 있는데 지출만 보고 판단해서는 안 된다고 말했다.결혼 16년 차 남편은 아내가 성형수술을 받은 뒤 자신이 사랑했던 얼굴이 사라진 것 같다는 고민을 전하기도 했다. 조현민은 자신의 경험을 언급하며 성형을 운동과 같은 개인의 취미로 이해할 필요가 있다고 조언했다.한편 이날 방송에는 2026 아이치·나고야 아시안 패러게임 선수단도 깜짝 출연했다. 김영희는 선수들에게 "스스로에게 계속 관심을 갖고 지치지 말고 파이팅하길 바란다"며 응원을 전했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr