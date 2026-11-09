사진=박수홍 유튜브

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방송인 박수홍이 딸 재이의 뽀뽀에 눈물을 보였다.9일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에는 '재이 말 터졌다! 재이의 폭풍 애교 아빠 박수홍 그리고 선생님 마음까지 녹았던 하루 기록'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 박수홍, 김다예 부부는 부쩍 말이 많아진 딸 재이의 일상을 공개했다. 재이는 엄마의 질문에 또박또박 대답하고 가족에게 애정을 표현하며 부부를 웃게 했다.김다예가 이름을 묻자 재이는 "재이"라고 답했다. "몇 살이에요?"라는 질문에는 "두 살"이라고 말했다. 좋아하는 색깔로는 영어로 "퍼플"을 꼽았으며, 산책 중 낙엽 색을 묻는 말에는 "레드"라고 답했다. 숫자를 세는 모습도 보여 부모를 흐뭇하게 했다.좋아하는 사람이 누구인지 묻자 재이는 "다"라고 대답했다. 김다예가 "사람 다 좋아해요?"라고 되묻자 "응"이라며 망설임 없이 답했다.누구를 닮았는지에 대한 질문에서는 웃음을 안겼다. 재이는 "하버지"라고 말했다가 "엄마"라고 답했다. 아빠 박수홍 대신 할아버지와 엄마를 차례로 언급한 것. 반려묘 다홍이를 안고는 "사랑해"라고 말하며 애정을 드러냈다.산책을 마치고 집으로 돌아가는 길에는 박수홍을 향한 뽀뽀 세례가 이어졌다. 아빠 품에 안긴 재이가 연달아 뽀뽀하자 박수홍은 감격한 표정을 지었고, 김다예도 놀라워했다.제작진은 '수홍 아빠의 수명이 10년 연장되었습니다'라는 자막을 넣었다. 박수홍은 "아빠는 여한이 없다"며 딸을 안은 채 제자리에서 방방 뛰었다.박수홍이 "눈물 날 것 같다"고 말하며 울먹이는 표정을 짓자 재이는 울지 말라는 뜻을 전하며 다시 뽀뽀했다. 딸의 위로까지 받은 박수홍은 벅찬 마음을 감추지 못했다.최근 박수홍 가족은 일상 공개 과정에서 잇따라 구설에 올랐다. 비행기 지연과 관련한 논란에 이어 800만원 구두와 고가의 명품 패딩을 공개한 것을 두고 일부 누리꾼들 사이에서 과도한 재력 과시가 아니냐는 지적이 나왔다. 이러한 반응 속에서도 부부는 유튜브와 SNS를 통해 딸의 성장 과정과 가족의 일상을 전하고 있다.한편 박수홍은 23세 연하 김다예와 2021년 혼인신고를 마친 뒤 2022년 결혼식을 올렸다. 두 사람은 2024년 시험관 시술을 통해 딸 재이를 품에 안았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr