사진 = 장원영 인스타그램

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사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

아이브(IVE) 장원영이 사랑스러운 분위기가 돋보이는 근황 사진을 공개했다.장원영은 최근 자신의 인스타그램에 "🦄💜🎀☂️💕💟🎀"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 장원영은 연한 핑크색 니트를 입고 긴 갈색 머리카락을 손끝으로 살짝 만지며 옆을 바라보고 있다. 이마를 부드럽게 덮은 앞머리와 풍성하게 내려오는 긴 머리가 청순한 분위기를 더한다. 은은한 미소를 머금은 옆얼굴에 또렷한 눈매와 촉촉한 핑크빛 입술이 어우러져 인형 같은 미모를 드러냈다.이어진 사진에서 장원영은 검지손가락을 입술 아래에 가볍게 댄 채 정면을 응시하고 있다. 살짝 내민 입술과 동그랗게 뜬 눈이 귀여운 매력을 자아내며, 자연스럽게 안쪽으로 말린 머리끝과 진주 귀걸이가 사랑스러운 분위기를 살렸다.또 다른 사진에서 장원영은 체리 그림이 그려진 휴대전화를 얼굴 옆에 들고 카메라를 바라보고 있다. 연한 핑크색 니트 안으로 레이스 장식이 드러나 여성스러운 분위기를 더하며, 얼굴선을 따라 풍성하게 흐르는 갈색 머리와 맑은 눈망울이 시선을 사로잡는다. 손끝의 연한 핑크색 네일과 반지도 눈길을 끈다.이어 공개된 사진에서 장원영은 풍성한 베이지색 퍼 재킷을 입고 양손을 턱 아래에 모은 채 환하게 미소 짓고 있다. 앞머리 아래로 드러난 커다란 눈과 발그레한 볼이 사랑스러운 매력을 더하며 부드러운 퍼에 얼굴을 살짝 파묻은 듯한 포즈가 귀여운 분위기를 완성했다.마지막 사진에서 장원영은 긴 갈색 머리를 어깨 아래로 늘어뜨리고 카메라를 향해 부드럽게 미소 짓고 있다. 얼굴을 감싸듯 안쪽으로 말린 머리끝과 자연스럽게 내려온 시스루 앞머리가 조화를 이루며 레이스가 장식된 상의와 진주 귀걸이가 청순한 매력을 돋보이게 한다.이를 본 팬들은 "우리 공주님", "너무 사랑해요", "너무 예뻐", "예쁜 여왕", "정말 예뻐요", "원영이 우리 공주" 등의 댓글을 달았다.한편 2004년생으로 22세인 장원영은 그룹 아이브 멤버로서 음악 활동을 비롯해 패션 및 다양한 콘텐츠를 통해 팬들과 만나고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr