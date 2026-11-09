사진 = 차준환 인스타그램

사진 = 차준환 인스타그램

사진 = 차준환 인스타그램

사진 = 차준환 인스타그램

피겨스케이팅 선수 출신 차준환이 눈부신 비주얼을 뽐냈다.차준환은 최근 자신의 인스타그램에 "KGMA📸"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 차준환은 검은색 슈트에 흰색 셔츠와 검은색 넥타이를 매치하고 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 양손으로 '2026 KGMA'라고 적힌 큐카드를 들고 고개를 살짝 기울인 모습으로, 이마 위로 자연스럽게 내려온 검은 머리카락과 뚜렷한 이목구비가 돋보인다. 손목에 착용한 시계와 반지까지 어우러져 세련된 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 차준환은 큐카드를 얼굴 아래로 들어 올린 채 카메라를 바라보고 있다. 살짝 올린 입꼬리와 부드러운 눈빛이 훈훈한 매력을 더하며 단정한 블랙 슈트 차림이 한층 또렷한 얼굴선을 강조한다.또 다른 사진에서 차준환은 의자에 앉아 큐카드를 무릎 위에 올려놓고 옆을 바라보고 있다. 보랏빛 조명이 비치는 공간에서 반듯한 자세를 유지한 모습이 눈길을 끈다. 자연스럽게 넘긴 머리와 차분한 옆모습이 어우러져 시상식 현장의 분위기를 전한다.마지막 사진에서 차준환은 큐카드를 얼굴 가까이 든 채 카메라를 향해 은은하게 미소 짓고 있다. 앞쪽에서는 휴대전화로 차준환의 모습을 촬영하고 있으며 큐카드 위로 드러난 또렷한 눈매와 부드러운 미소가 시선을 사로잡는다.이를 본 팬들은 "수트 차준환은 언제나 옳다", "정석미남의 수트는 너무 위험한거 아닌가요", "수트 항상 이렇게 입어줘", "너무 멋찜", "블랙 왕자님", "너무 예쁜 준환님" 등의 댓글을 달았다.한편 차준환은 서울 고척스카이돔에서 열린 '제3회 코리아 그랜드 뮤직 어워즈(2026 KGMA)'에 시상자로 이름을 올렸다.특히 차준환은 피겨스케이팅 선수로서의 과거 활동을 넘어 배우로 전향했으며 최근 대중음악 시상식에도 참여하며 스포츠와 엔터테인먼트를 아우르는 행보를 보여주고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr