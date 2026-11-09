배우 강훈이 정지현 감독과 네 번째 호흡을 맞춘다. / 사진제공=tvN

배우 강훈이 정지현 감독과 네 번째 호흡을 맞춘다. / 사진제공=tvN

배우 강훈이 정지현 감독과 네 번째 호흡을 맞춘다. 앞서 정 감독과의 친척 설까지 불거졌던 그는 이번 작품에서 주연을 맡아 10년 차 무명 개그맨으로 변신한다.오는 11일 오후 10시 50분 첫 방송 되는 tvN 수목드라마 '뜨거운 안녕'은 꿈을 향해 달려온 무명 개그맨 삼인방이 정체를 알 수 없는 여성을 만나 각자의 새로운 내일을 찾아가는 성장기를 그린다. '스물다섯 스물하나', '마당이 있는 집' 등을 연출한 정지현 감독과 '한 번 다녀왔습니다'의 안아름 작가가 의기투합했다.강훈과 정지현 감독의 네 번째 만남이 눈길을 끈다. 두 사람은 '너는 나의 봄'을 시작으로 강훈이 특별출연한 '스물다섯 스물하나', 서브 주연으로 활약한 '나의 해리에게'에서 호흡을 맞췄다. 이번에는 강훈이 작품의 중심을 이끄는 주연으로 나선다. 앞서 강훈은 제작발표회에서 정 감독과의 인연에 대해 "항간에 '감독님과 친척이다', '같이 운동하는 사이다'라는 얘기가 있는데, 제가 정말 사랑하는 감독님"이라고 말해 웃음을 자아냈다.극 중 강훈은 개그 트리오 아수라의 리더이자 가장인 강태구 역을 맡는다. 한때 개그계 유망주였지만 10년째 무명 생활을 이어가고 있는 인물이다. 꿈을 포기하지 못하는 마음과 현실적인 책임감 사이에서 갈등하는 모습을 그릴 예정이다.정지현 감독은 "시련 앞에서 눈물 흘리고 결국은 꿈을 내려놓는 모습이 예쁘고 아름다울 수만은 없을 것이라 생각했다"며 "단번에 포기가 되지 않는 꿈, 미련, 꿈꾸는 동안 함께 고생한 친구, 가족에 대한 죄책감 등 다양한 감정들을 쌓으려 했다"고 연출 의도를 설명했다. 이어 "우리 모두 한 번쯤은 무모하지만 찬란한 꿈을 가졌던 때가 있었을 것이라 생각한다. 그런 의미에서 '뜨거운 안녕'은 모두의 이야기 같다"며 "인물들이 하나의 챕터에 안녕을 고하고 또 다른 내일로 나아가는 이야기가 공감을 선사할 것"이라고 전했다.안아름 작가는 "혼자 꿈꾸다 지치신 분들, 망가지는 게 두려워 멈춰 있는 분들께 '뜨거운 안녕' 속 청춘들의 이야기를 통해 딱 하루치의 용기라도 드릴 수 있다면 더할 나위 없을 것 같다"고 밝혔다.강훈과 함께 개그 트리오 아수라를 연기하는 조현철은 10년째 장기 연애 중인 김남일 역을, 김정진은 동료들에게는 다정하지만, 타인에게는 쉽게 마음을 열지 않는 한준서 역을 맡는다. 이이담은 아수라의 열혈 팬 고은영으로 출연하며, 문희와 윤가이도 각각 이나연과 고지영 역으로 합류한다.제작진은 10년 차 무명 개그맨들이 꿈과 현실 사이에서 갈등하는 과정과 이들 앞에 나타난 수상한 여성의 정체를 주요 관전 포인트로 꼽았다. '뜨거운 안녕'은 오는 11일 오후 10시 50분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr