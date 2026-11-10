사진=이지혜 SNS

사진=유튜브 '새롭게 하소서'

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가수 이지혜가 남편 문재완과의 결혼 생활에서 겪은 위기를 고백했다.9일 유튜브 채널 '새롭게 하소서'에는 '관종이어도 내 모습 그대로 사랑받죠'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이지혜는 부부 사이에 위기가 있었다며 "지금 생각하면 저만 위기였던 것 같다"고 말문을 열었다. 그는 "저의 남편은 굉장히 무던하다. 그래서 더 위기다. 지금도 위기 같다"고 털어놨다.갈등의 원인으로는 서로 다른 성향을 꼽았다. 이지혜는 문제가 생기면 해결해 같은 실수를 반복하지 않으려는 반면, 남편은 한 가지 일에 집중하면 다른 부분을 신경 쓰기 어려워한다고 설명했다. 그는 "대답은 해도 바뀌지 않는 스타일이다. 멀티가 안 된다"며 "대외적으로는 너무 좋은 사람이지만 삶에 있어서는 많이 부딪히고 힘든 부분이 있었다"고 밝혔다.남편에게 이별을 통보한 적도 있다고 고백했다. 이지혜는 "다 한 번씩은 해보지 않냐"면서도 부부 사이에서 주로 화를 내는 쪽은 자신이라고 말했다. 부지런히 움직이며 무언가를 해내려는 자신과 느긋한 남편의 속도가 달라 답답함을 느꼈다는 것.육아 문제로 힘들다고 이야기할 때도 반응의 차이가 있었다. 이지혜는 "남편은 정말 T처럼 솔루션을 내준다"며 "내가 말한 부분에 대해 해결책을 제시하면서 사과하는데 딱 3일 간다"고 털어놨다. 그는 "그게 이제 10년간 이어졌다"며 "왜 나를 이 구렁텅이에 넣었는지"라고 신에게 묻고 싶다고 말해 웃음을 안겼다.반복되는 문제는 다툼으로 번지기도 했다. 이지혜는 "결국에는 바뀌지 않아서 내가 에너지를 소모할 시간에 차라리 쓱 치워주고 조용히 하자고 생각했다"고 밝혔다. 다만 자신의 대응을 바꾸자 남편도 노력하는 모습을 보였다고 덧붙였다.주영훈은 세무사인 문재완의 직업적 특성을 언급하며 "남편 분은 모든 집중력이 숫자에 있다"고 말했다. 복잡한 숫자를 다루는 업무에 집중하다 보니 다른 부분을 놓칠 수 있다는 취지였다.아내가 개선을 요구하는 사소한 행동 이면에도 관심을 기울여야 한다고 조언했다. 주영훈은 "마음이 궁핍하고, 여유가 없기 때문에 모든 분노가 사소한 요구로 분출이 되는 거지, 궁극적인 원인이 아니라는 거다"라며 서로 맞춰갈 필요가 있다고 짚었다. 이지혜는 "혹시 부부 상담을 배우신 거냐. 정말 추천한다"고 공감했다.이지혜는 어린 시절 아버지의 외도로 상처받았던 일도 고백했다. 그는 힘들어하는 어머니를 보며 받은 상처가 사춘기에 크게 다가왔고, 고등학교를 자퇴한 뒤 어머니의 권유로 호주 유학을 떠났다고 밝혔다. 이후 한국에 돌아와 친구의 권유로 오디션을 봤고, 연습생 생활을 거쳐 그룹 샵으로 데뷔했다.한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 두 딸 태리, 엘리를 두고 있다. 방송과 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'를 통해 가족의 일상을 공개하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr