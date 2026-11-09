사진=풍자 유튜브

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방송인 풍자가 다리 골절로 방송 촬영에 어려움을 겪었다고 밝혔다.9일 유튜브 채널 '풍자테레비'에는 'PV5캠핑카 단돈5만원으로 셀프시공｜가을맞이 제철 해산물'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 풍자는 캠핑카를 타고 가을 캠핑에 나섰다. 차량에 직접 우레탄 창을 설치하고 꽃게와 대하를 구워 먹던 그는 당초 계획했던 여행지가 따로 있었다고 털어놨다.풍자는 "원래 여기 올 게 아니었다. 갈 곳이 있었다. 굴업도다"라며 지인과 함께 인천 굴업도에 들어가려 했다고 설명했다. 더 추워지기 전에 다녀오기 위해 배편까지 예약했지만, 다리 부상으로 일정을 취소해야 했다는 것.그는 "사실 제가 다리가 다쳐서 쉬었다. 다리 골절이 와서 3주 조금 넘게 깁스를 하고 있었다"고 고백했다. 부상의 여파는 여행뿐 아니라 일에도 미쳤다. 풍자는 "그래서 방송 촬영이 어려웠다"며 깁스를 한 채 활동해야 했던 상황을 전했다.여행을 계획할 때 깁스를 풀 시점은 알고 있었지만, 장시간 걷기에는 무리가 있었다고 밝혔다. 그는 "오늘 정도에 깁스를 푸는 건 알고 있었는데 몇 시간 트레킹할 컨디션은 안 됐다"고 말했다.풍자는 "깁스를 풀자마자 두 시간씩 등산하는 사람이 어디 있느냐"며 결국 굴업도행을 포기했다고 설명했다. 대신 급하게 다른 캠핑장을 찾아 가을 나들이에 나섰다.굴업도 여행이 무산된 것은 이번이 처음이 아니었다. 풍자는 "나 3트째다. 첫 번째는 비가 와서 못 갔고, 두 번째는 배를 놓쳤다"며 앞선 두 차례의 실패를 떠올렸다. 세 번째에는 배편까지 미리 준비했지만 예상하지 못한 부상에 발목이 잡혔다.그는 "세 번째 도전인데 세 번 다 못 갔다. 비 와서, 배 놓쳐서, 다리 다쳐서"라며 아쉬움을 드러냈다. 서로 다른 이유로 거듭 계획이 틀어지자 "나 굴업도랑 뭐 있다. 이렇게 못 들어갈 수가 있냐"고 토로하기도 했다.추워진 날씨를 고려하면 올해 안에 다시 방문하기는 어렵다고 판단했다. 풍자는 "이번 연도는 마지막으로 들어갈 수 있는 상황이었는데 이제 못 간다. 추워서"라며 굴업도를 "유니콘 같은 곳"이라고 표현했다.다만 여행을 완전히 포기하지는 않았다. 그는 "내년에 날씨 풀리자마자 꼭 갈 거다"라고 재도전을 예고했다. 그러면서도 "이 정도면 안 가는 게 맞나 생각도 든다. 하늘의 계시 아닐까"라며 연이은 일정 취소에 복잡한 마음을 드러냈다.한편 풍자는 유튜브 채널 '풍자테레비'를 통해 캠핑과 먹방 등 다양한 일상을 공개하며 시청자들과 소통하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr