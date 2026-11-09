사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

'짠한형' 방송인 럭키가 인도 재벌의 초호화 결혼식에 얽힌 이야기를 전했다.9일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '럭키 알베르토 다니엘 [짠한형 EP.170] 대한외국인들의 비주류회담'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 럭키는 알베르토, 다니엘과 함께 출연해 각국의 문화와 결혼 생활을 주제로 대화를 나눴다. 자신의 결혼식을 떠올린 그는 한국의 예식 순서에 인도식 환영 방식을 더했다고 밝혔다.럭키는 "한국에서는 결혼식 순서가 있다"며 "시작부터 아예 테이블에 위스키를 깔아두고 인도식으로 환영하자고 했다"고 설명했다. 하객들이 처음부터 술을 즐길 수 있도록 준비했다는 것. 그는 결혼식에서 위스키를 많이 마셨다고 덧붙였다.신동엽은 인도 재벌들의 결혼식 규모에 관심을 보였다. 결혼식 영상을 보면 세계 각국의 유명 인사들이 참석하더라며 궁금해했다.럭키는 한 인도 재벌가의 아들 결혼식을 언급하며 마크 저커버그, 제프 베이조스, 이재용 등이 하객으로 참석했다고 말했다. 비욘세가 축가를 불렀다는 이야기도 전해 출연진을 놀라게 했다.화제는 하객 명단에서 결혼 선물로 옮겨갔다. 럭키는 "재벌이 재벌한테 어떤 선물을 주는지 궁금하지 않나?"라며 자신이 접한 초호화 선물 이야기를 꺼냈다.그는 저커버그의 선물로 개인 전용기를 꼽았다. 인도의 유명 배우 샤룩 칸에 대해서는 "파리에 있는 궁전 하나를 주더라"며 그 규모가 한국 돈으로 약 600억원에 달한다고 주장했다. 샤룩 칸의 재산을 언급하면서는 "미래를 보고 선물한 것"이라는 자신의 해석을 보탰다.럭키는 출연진에게 "제프 베이조스는 뭘 줬을 것 같나?"라고 질문하며 관심을 끌었다. 그가 전한 베이조스의 결혼 선물은 슈퍼카였다.럭키는 슈퍼카 역시 통상적인 결혼식에서는 충분히 고마워할 만한 선물이라고 말했다. 다만 앞서 언급한 궁전과 비교하면 받아들이는 느낌이 달라진다며 "'어? 이것밖에 안 준다고?' 이렇게 되는 거다"라고 농담해 웃음을 안겼다.한편 럭키는 지난해 9월 비연예인 한국인 여성과 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다. 다양한 방송을 통해 한국에서의 생활과 인도 문화를 소개하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr