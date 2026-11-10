조재현 딸 맞아? '뼈말라' 되더니 이목구비 꽉 차네…조혜정, 여배우 미모 물씬

배우 조혜정이 몰라보게 달라진 근황을 전했다.조혜정은 지난 8일 자신의 SNS 스토리에 별다른 문구 없이 일상이 담긴 사진을 게재했다.공개된 사진 속 조혜정은 포근한 아이보리 퍼 아우터를 입은 채 카메라를 바라보고 있다. 과거 통통하고 귀여웠던 볼살 대신, 날렵하게 살아난 턱선과 한층 또렷해진 이목구비가 눈길을 사로잡는다. 최근 7kg을 감량한 것으로 알려진 그는 소멸 직전의 작은 얼굴 크기와 화사한 무결점 피부를 뽐냈다.조혜정은 배우 조재현의 딸로, 과거 SBS 예능 '아빠를 부탁해'에 부친과 함께 출연하며 대중에게 얼굴을 알렸다. 이후 드라마 '신의 퀴즈 시즌4', '역도요정 김복주' 등에 출연하며 연기자로서 입지를 다졌다.2018년 부친의 미투 논란 여파로 잠시 활동을 멈췄던 그는 2022년 tvN '우리들의 블루스'를 통해 안방극장에 복귀했다. 이어 티빙 오리지널 시리즈 '유미의 세포들3'에서 백나희 역을 맡아 안정적인 연기를 선보이며 꾸준히 작품 활동을 이어가고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr