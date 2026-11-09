사진=윤보미 유튜브

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에이핑크 윤보미가 다이어트 후 들었던 외모 평가를 털어놨다.지난 7일 유튜브 채널 '뽐뽐뽐'에는 '멤버들과 유죄인지 무죄인지 판결해 드립니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 윤보미는 에이핑크 멤버 김남주, 오하영과 함께 구독자들의 사연을 듣고 유죄와 무죄를 판별했다. 친구 관계부터 연애, 외모까지 다양한 상황을 놓고 세 사람의 의견이 갈렸다.특히 '친구가 힘들게 목표한 10kg 다이어트에 성공했는데 예전 모습이 더 좋았다고 말한 죄'라는 사연에 윤보미와 오하영은 유죄를 선택했다. 오하영은 "이 사람이 이만큼 노력했는데"라며 다이어트에 성공한 친구의 노력을 먼저 생각했다.윤보미도 "나는 우선 현재가 아니라 '예전이 더 예쁘다'는 얘기 자체가 기분이 별로다"라고 밝혔다. 반면 무죄를 고른 김남주는 "예전 모습이 나은 걸 예전 모습이 낫다고 그러지. 그럼 뭐라고 그래?"라며 솔직한 감상을 말할 수 있다는 입장을 보였다.토론하던 윤보미는 자신도 비슷한 말을 여러 차례 들었다고 고백했다. 그는 "'딜레마' 때 내가 살을 너무 많이 빼서 '아파 보인다', '예전에 살쪘을 때가 더 낫다'는 말을 들었다"고 전했다.다만 당시 모습을 돌아보면 주변의 반응이 이해된다고 덧붙였다. 윤보미는 "지금 생각하면 그랬겠다 싶더라. 너무 아파 보이더라고"라고 말했다. 오하영 역시 "그건 그랬다"고 수긍하면서도 "굳이 그 말을, 예전이 더 좋았다고 할 필요가 없지 않냐"고 지적했다.김남주는 표현 방식에 따라 받아들이는 느낌이 달라질 수 있다고 봤다. 그는 "예전이 더 예뻤다고 얘기해 줄 수는 있지만 거기서 끝나면 안 되고, '하지만 지금도 예뻐'라고 마무리를 지으면 어떨까"라고 제안했다. 윤보미는 "그러면 상대방은 '굳이 왜 그러는 거야' 할 거다"라며 반대했다.김남주는 자신이라면 다르게 받아들이겠다고 주장했다. 살을 뺀 뒤 예전이 더 낫다는 말을 들으면 "'그런가?' 이러고 오늘부터 먹을 거다"라고 너스레를 떨었다. 그러자 윤보미는 "남주야 너 절대 안 그래"라며 곧바로 반박했다.윤보미는 "'난 너 어제 메이크업이 좀 더 예뻤던 거 같아' 하면 지금도 기분 나쁘지 않냐"고 물었다. 김남주는 "어제 메이크업? 그럼 지금은요?"라고 반응해 웃음을 안겼다.친구 애인의 외도를 알고도 모른 척한 상황에서도 의견은 엇갈렸다. 윤보미는 "내가 정말 아끼는 친구라면 얘기를 해줘야 된다"고 밝혔다. 오하영은 친구에게 남자친구와 관련한 일을 조심스럽게 알려줬다가 오히려 자신과의 관계를 끊은 경험을 전하며 무죄를 선택한 이유를 설명했다.한편 윤보미는 지난 5월 16일 작곡가 겸 프로듀서 라도와 9년 열애 끝에 결혼했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr