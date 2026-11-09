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KBS2 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'

KBS2 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'

셰프 정지선이 대만에 문을 연 식당에서 한 달 반 만에 직원 10명이 퇴사했다며 인력 관리에 대한 고충을 털어놨다.지난 8일 방송된 KBS2 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 정지선이 대만에서 운영 중인 식당의 근황을 공개했다.이날 정지선은 대만에 새롭게 오픈한 식당을 소개했다. 해당 매장은 문을 연 지 약 두 달 된 곳으로, 대로변에 위치한 2층짜리 건물 전체를 사용하고 있었다.특히 정지선은 식당 규모에 대해 "한국 평수로 140평"이라고 밝혀 놀라움을 안겼다. 상당한 규모의 매장에 전현무는 "임대료가 보통이 아닐 것 같다"며 운영비에 대한 궁금증을 드러냈다.그러나 정지선의 가장 큰 고민은 임대료보다 직원 관리였다. 대만 매장을 운영하면서 예상보다 높은 직원 퇴사율로 어려움을 겪고 있다는 것이다.정지선은 "한 달 반 만에 직원 10명이 퇴사했다. 사람 구하기가 힘들다"고 토로했다. 이어 "한 번 일을 해보고 안 맞으면 바로 퇴사한다"며 현지에서 직원을 채용하고 유지하는 일이 쉽지 않다고 설명했다.짧은 기간 동안 직원들이 잇따라 그만두면서 정지선 역시 현지 운영 방식에 맞춰 변화를 시도하고 있었다.그는 "여기서는 아무 말도 안 한다. 제 요리를 이해하려고 하는 사람들이니까 기다린다는 마음으로 가르치고 있다"고 밝혔다.직원들이 자신의 요리 방식과 업무에 적응할 수 있도록 시간을 주고 있다는 설명이다. 평소 주방에서 강한 카리스마를 보여줬던 정지선이 대만에서는 한층 인내심을 갖고 직원들을 교육하는 모습이 눈길을 끌었다.한편 정지선은 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'를 통해 국내외 식당 운영 과정과 셰프로서의 일상을 공개하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr