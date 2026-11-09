침착맨 친동생 통닭천사가 '탐비'에 출연한다./사진제공=채널A

침착맨 친동생 통닭천사가 '탐비'에 출연한다./사진제공=채널A

웹툰 작가 겸 크리에이터 침착맨(이말년)의 친동생이자 인기 크리에이터 통닭천사(이세화)가 남다른 소개팅 주선 이력을 공개한다.9일 방송되는 채널A 예능 '탐정들의 영업비밀' 속 '사건 수첩'에서는 통닭천사가 일일 탐정으로 출격한다.평소 주변 지인들을 연결해 주는 '사랑의 큐피드' 역할을 톡톡히 하고 있다는 통닭천사는 이날 녹화에서 뜻밖의 소개팅 주선 비화를 털어놓는다. 주선의 주인공은 바로 침착맨 회사(금병영) 직원과 배우 박정민이 운영하는 출판사 직원이다. 앞서 통닭천사는 침착맨의 유튜브 채널 콘텐츠를 통해 두 사람의 만남을 성사시키며 화제를 모은 바 있다.이후 주선 요청이 쇄도하고 있다는 그는 "굉장히 유명한 연예인의 매니저가 '저 이번에 헤어지게 됐다'며 직접 연락을 해온 적도 있다"고 밝힌다. 이에 MC 데프콘은 통닭천사를 향해 "너튜브계의 삼신할머니"라는 별명을 붙인다.이날 '사건 수첩'에서는 2주 전 사라진 대학생 딸을 찾아달라는 아버지의 절박한 사연을 다룬다. 의뢰인의 딸은 외마디 비명만을 남긴 채 연락이 두절됐으나, 경찰은 "딸 본인의 의지로 집을 나갔고 위치를 알리고 싶어 하지 않는다"고 전해 의문을 자아낸 상황이다.조사에 나선 탐정단은 딸의 단골 술집 CCTV를 통해 실종 당일 단짝 친구와 격렬한 몸싸움을 벌인 사실을 포착한다. 실종 당일 딸을 만난 적이 없다며 발뺌했던 친구의 거짓말 뒤 숨겨진 충격적인 진실이 공개되자 유인나는 "어떻게 이런 일이"라며 말을 잇지 못하고, 데프콘은 "인간이기를 포기했다"며 분노를 감추지 못한다.통닭천사의 활약과 대학생 실종 사건의 전말은 이날 오후 10시 방송되는 '탐정들의 영업비밀'에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr