배우 이성욱이 자신감 넘치는 외과의 배흥곤이 지닌 고민과 인간적인 면모를 섬세하게 표현하고 있다. / 사진=SBS '닥터X'

배우 이성욱이 자신감 넘치는 외과의 배흥곤이 지닌 고민과 인간적인 면모를 섬세하게 표현하고 있다. / 사진=SBS '닥터X'

배우 이성욱이 자신감 넘치는 외과의 배흥곤이 지닌 고민과 인간적인 면모를 섬세하게 표현하고 있다. / 사진=SBS '닥터X'

'닥터X'가 시청률 20% 돌파를 앞두고 상승세가 꺾였다. 6회에서 19.5%를 기록했지만, 9회에서는 15.3%까지 하락했다. 이후 10회에서 17.7%로 반등한 가운데, 배우 이성욱은 자신감 넘치는 외과의 배흥곤이 지닌 고민과 인간적인 면모를 섬세하게 표현하고 있다.이성욱은 현재 SBS 금토 드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X')에서 외과의 배흥곤 역으로 출연 중이다. 스스로를 '복강경의 신'이라 부를 만큼 실력에 자신 있는 배흥곤은 동료와 의견이 부딪힐 때도 좀처럼 물러서지 않는 인물이다. 이성욱은 단호한 태도 뒤에 감춰진 망설임과 후배를 챙기는 모습을 통해 배흥곤의 또 다른 면모를 보여주고 있다.'닥터X'는 병원의 부조리에 맞서는 천재 외과의 계수정(김지원 분)의 이야기를 그린 작품이다. 극 중 배흥곤은 자신이 속한 조직의 질서를 중시하며 계수정과 자주 대립한다. 쉽게 판단을 굽히지 않는 태도에는 실력에 대한 자부심과 좋은 의사로 인정받고 싶은 마음이 공존한다. 이성욱은 동료 앞에서는 견제심을 보이면서도 환자의 안전이 걸린 순간에는 신중해지는 배흥곤의 감정 변화를 표현했다.이성욱은 상황에 따라 목소리와 표정을 달리하며 인물의 속내를 전달했다. 고난도 수술을 두고 목소리를 높이는 장면에서는 동료의 판단을 쉽게 받아들이지 못하는 태도를 보였고, 수술의 위험을 거듭 확인할 때는 의사로서의 다급함을 나타냈다. 자신이 맡아야 한다고 여긴 수술의 어려움을 털어놓는 순간에는 평소의 거침없는 어조가 누그러졌다. 낮아진 목소리와 망설이는 표정을 통해 환자의 안전 앞에서 자신의 실력을 냉정하게 가늠하는 외과의의 고민을 짚었다.후배 마성규(권승우 분)를 대하는 모습에서는 배흥곤의 인간적인 면모가 엿보였다. 그는 파업을 지지한다는 소신을 밝히면서도 마성규가 수술을 지켜보지 못한 데 대해 아쉬워했다. 후배가 현장에서 더 많은 경험을 쌓길 바라는 선배의 마음이 담긴 대목이다. 이후 마성규의 성실함을 칭찬할 때는 장난스러운 말투를 보였고, 연락을 챙기는 순간에는 타박하듯 말을 건네며 투박한 친근감을 더했다.배흥곤의 세심함은 어린 환자를 걱정하는 장면에서도 나타났다. 아이의 처지를 전하며 마성규의 조카를 떠올리는 모습에서 후배의 일상을 기억하고 환자의 사정까지 헤아리는 면모를 엿볼 수 있었다. 이성욱은 진지한 어조와 손목시계를 거듭 확인하는 눈길, 빨라지는 발걸음 등을 통해 환자를 향한 걱정을 표현했다.한편 '닥터X'는 지난달 8일 시청률 11.4%로 출발하며 첫 방송부터 두 자릿수를 기록했다. 이후 상승세를 이어가던 중 6회에서 19.5%로 자체 최고 시청률을 경신했으나, 9회에서는 15.3%까지 떨어졌다. 최신 회차인 10회에서는 17.7%로 반등했지만, 20%대 고지를 앞두고 상승세가 한 차례 꺾인 상황이다.배흥곤은 단호한 말투와 권위적인 태도가 두드러지는 인물이지만, 환자를 걱정하거나 후배를 챙길 때는 다른 모습을 보인다. 이성욱은 실력에 대한 자부심과 환자 앞에서의 신중함, 후배를 향한 투박한 애정을 함께 담아내며 배흥곤의 복합적인 성격을 표현했다. 계수정과 대립하는 가운데 의사로서 책임감과 인간적인 고민을 보여주는 배흥곤의 행보에도 관심이 쏠린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr