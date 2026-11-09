사진=MBN '속풀이쇼 동치미'

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'속풀이쇼 동치미' 가수 하리수가 아버지와 끝내 화해하지 못한 아픔을 털어놨다.9일 공개된 MBN 예능 '속풀이쇼 동치미' 727회 예고편에서는 '불효자는 웁니다'를 주제로 하리수, 혜은이, 빽가 등이 출연해 부모와 얽힌 사연을 전했다. 하리수는 세상을 떠난 아버지를 떠올리며 눈물을 흘렸다.이날 하리수는 아버지에게 들었던 모진 말을 고백했다. 그는 "'낳지 말라니까 낳아가지고 저 따위다'라는 말을 늘 들었다"고 밝혔다. 아버지를 떠올리며 꺼낸 첫 이야기는 자신에게 상처로 남은 말이었다.하리수는 아버지가 세상을 떠나더라도 눈물을 흘리지 않겠다고 생각한 적이 있다고 털어놨다. "아빠 돌아가시면 나는 절대 안 울 거라고 했다"는 말로 당시 마음을 전했다. 그러나 실제로 아버지와 마지막 인사를 나누는 자리에서 보인 모습은 자신의 다짐과 달랐다.그는 "장례식장에서 저만 울고 있더라"고 회상했다. 생전 아버지에게 받았던 상처를 이야기하던 하리수는 장례 당시를 떠올리며 오열했다. 울지 않겠다고 했던 말과 달리 쏟아지는 눈물을 멈추지 못했다고 밝혔다.아버지가 인터뷰에서 남긴 말도 뒤늦게 접했다고 전했다. 하리수에 따르면 아버지는 생전 한 인터뷰에서 "우리 딸은 자랑스러운 딸이다. 사랑한다 리수야"라고 말했다. 자신에게 모진 말을 했던 아버지가 다른 자리에서는 딸을 향한 자부심과 사랑을 표현했던 것.하리수는 해당 인터뷰를 뒤늦게 봤다며 아버지의 발언을 전했다. 다만 예고편에서는 그가 인터뷰를 확인한 구체적인 시점이나 부녀 사이에 어떤 대화가 오갔는지까지 공개되지는 않았다.끝내 마음을 풀지 못한 채 아버지를 떠나보낸 후회도 고백했다. 하리수는 "화해를 못한 게 지금까지도 한이다"라고 밝혔다. 예고편에는 아버지의 말과 장례식 기억을 차례로 꺼내며 말을 잇지 못하는 모습이 담겼다.하리수는 2001년 정규 1집 '템테이션'(Temptation)을 발표하고 가수로 데뷔했다. 이후 음악 활동과 함께 예능, 드라마, 영화 등 다양한 분야에서 활동했으며, 방송과 개인 SNS를 통해 근황을 전하고 있다.하리수의 자세한 가족 이야기는 오는 14일 오후 11시 방송되는 MBN '속풀이쇼 동치미'에서 공개된다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr