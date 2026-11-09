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그룹 에스파 닝닝이 화려한 비주얼과 파격적인 의상으로 시선을 사로잡았다.닝닝은 최근 자신의 매력이 돋보이는 사진을 공개하며 물오른 미모를 자랑했다.공개된 사진 속 닝닝은 반짝이는 실버 브라톱에 베이지색 퍼 아우터를 매치해 화려하면서도 고급스러운 분위기를 연출했다. 특히 가슴 부분이 깊게 파인 의상으로 글래머러스한 몸매를 드러내며 과감한 패션을 완성했다.풍성한 퍼 아우터 사이로 드러난 잘록한 허리와 가녀린 어깨 라인도 눈길을 끌었다. 자칫 과해 보일 수 있는 스타일링을 특유의 세련된 분위기로 소화하며 남다른 패션 감각을 뽐냈다.여기에 한쪽으로 자연스럽게 넘긴 긴 흑발이 우아한 매력을 더했다. 닝닝은 은은한 음영 메이크업과 차분한 립 컬러로 또렷한 이목구비를 강조했다.특히 카메라를 정면으로 바라보는 대신 옆으로 시선을 돌린 모습에서는 몽환적이면서도 도도한 분위기가 느껴진다. 화려한 의상과 대비되는 무심한 표정이 어우러져 마치 패션 매거진의 한 장면을 연상케 했다.한편 닝닝은 그룹 에스파의 멤버로 활동하며 뛰어난 가창력과 화려한 비주얼로 사랑받고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr