'SOS 부부'의 두 번째 이야기가 공개된다. / 사진제공=MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'

이번 방송에서는 'SOS 부부' 남편의 문제점을 살펴본다. / 사진제공=MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'

'오은영 리포트-결혼 지옥'에서 아동학대 사실을 자진 신고한 아내의 50일 후 모습이 공개된다.9일 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥')에서는 'SOS 부부'의 두 번째 이야기가 그려진다. 앞서 아내는 아이가 울 때마다 감정을 조절하지 못하는 모습을 보였다. 남편은 아내와 아이를 단둘이 두는 상황이 불안하다며 걱정을 드러냈다.당시 아내는 "엄마인 저로부터 우리 아이를 구해 달라"며 도움을 요청했다. 이후 오은영 박사와 제작진의 조언을 받아 자신의 아동학대 사실을 직접 신고했다. 이번 방송에서는 신고 후 50일이 흐른 가족의 일상이 공개될 예정이다.이와 함께 아내의 행동을 지켜봐 온 남편의 태도도 다뤄진다. 관찰 영상에서 아내는 아이에게 거칠게 행동한 뒤 혹시 다친 곳은 없는지 걱정하며 남편에게 불안감을 털어놓는다. 심지어 죽고 싶다는 말까지 꺼내지만 남편은 한숨을 쉬거나 대화에 집중하지 못하는 모습을 보인다. 이를 지켜보던 MC들 역시 그의 반응에 의문을 표한다.아내는 남편에게 정서적으로 의지하기 어렵다고 호소한다. 그는 "남편과 있으면 늘 외롭다"며 자신의 감정을 나눌 상대가 없다고 털어놓는다.반면 남편은 아내가 과거의 힘든 기억을 계속 떠올리는 것을 이해하지 못한다는 반응을 보인다. 그는 "굳이 기억하고 싶지 않다"며 "털어내면 되는 건데 왜 간직하고 있는지 모르겠다"고 말한다. 이에 아내는 남편의 태도에 서운함을 느낀다.오은영 박사는 남편 역시 아이가 겪은 상처를 제대로 살피지 않고 있다고 지적한다. 아이를 사랑한다고 말하면서도 정작 아이의 아픔을 외면하고 있다는 설명이다.'오은영 리포트-결혼 지옥'은 이날 오후 9시 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr