사진 = 송가인 인스타그램

사진 = 송가인 인스타그램

사진 = 송가인 인스타그램

사진 = 송가인 인스타그램

가수 송가인이 편안한 일상 패션과 청순한 비주얼로 눈길을 끌었다.송가인은 최근 자신의 인스타그램에 다양한 하트 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 송가인은 베이지색 재킷에 회색 브이넥 니트와 짙은 청바지를 매치하고 서 있다. 여유로운 핏의 재킷과 와이드 데님 팬츠에 운동화를 신어 편안한 분위기를 연출했다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 양손을 허리 부근에 두고 옆을 바라보는 모습이 눈길을 끈다.이어진 사진에서 송가인은 바닥에 쪼그려 앉아 운동화 끈을 묶고 있다. 고개를 숙이자 긴 머리카락이 얼굴 옆으로 흘러내렸으며 넉넉한 재킷 소매와 자연스럽게 접힌 청바지가 꾸밈없는 일상 패션을 보여준다.또 다른 사진에서 송가인은 카메라를 가까이 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 어깨 아래로 길게 내려오는 생머리와 또렷한 눈매, 자연스러운 입술 색감이 어우러져 청순한 미모를 돋보이게 한다. 밝은 베이지색 재킷과 회색 니트의 차분한 색감도 부드러운 분위기를 더했다.마지막 사진에서 송가인은 휴대전화를 들고 거울 셀카를 촬영하고 있다. 한 손을 재킷 주머니에 넣은 채 화면을 바라보는 모습으로 살짝 미소 지은 표정이 사랑스러운 매력을 자아낸다. 캐릭터가 그려진 휴대전화 케이스와 반짝이는 장식도 눈에 띈다.이를 본 팬들은 "일상속 모습도 반짝반짝", "언니 요즘 가을여자느낌 물씬이네요", "너무 예뻐", "이쁨 너무이쁨니당", " 이와중에 언니 머리숱 너무 부럽다", "너무 사랑스러운 가인님이어라" 등의 댓글을 달았다.한편 송가인은 최근 방송과 공연을 오가며 활발한 활동을 펼치고 있다. 최근 경북 안동에서 열린 '2026 코리아 그랜드 페스티벌' 개막식 상생콘서트 출연진에 이름을 올렸으며 KBS2 '불후의 명곡' 궁중문화축전 특집에도 참여했다. 화려한 무대 의상 대신 수수한 캐주얼 차림으로 공개한 이번 근황은 무대 밖 송가인의 색다른 매력을 보여준다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr