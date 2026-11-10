사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

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사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

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'짠한형' 방송인 신동엽이 아내 선혜윤 PD에게 혼나면서도 술을 마신다고 밝혔다.9일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '럭키 알베르토 다니엘 [짠한형 EP.170] 대한외국인들의 비주류회담'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 신동엽은 게스트로 출연한 럭키, 알베르토, 다니엘과 술과 결혼 생활을 주제로 이야기를 나눴다. 다니엘은 아빠가 된 뒤 술을 마실 때 아내의 눈치를 보게 됐다며 고민을 꺼냈다.다니엘이 "아내에게 혼나지 않고 술을 마실 수 있는 방법이 있냐"고 묻자 신동엽은 "술을 먹고 싶은 욕구가 더 커서 혼나면서 그냥 계속 마시는 것"이라고 답했다. 혼나지 않는 비결을 기대했던 질문에 오히려 혼나는 것을 감수하라는 조언을 건넨 것이다.신동엽은 "그런 건 이 세상에 없다"며 최근 집에서 아내에게 들었던 말을 공개했다. 저녁을 먹던 중 자신에게 선물을 주고 싶어 오래전부터 마시고 싶었던 와인을 꺼냈다고 밝혔다.마침 준비된 음식도 와인과 잘 어울렸다고. 그러나 이를 본 아내는 "혼자 있는데 왜 좋은 걸 따냐"고 물었다. 신동엽은 "아끼다 똥 된다"고 답하며 와인을 마시려 했지만, 아내는 "이거 마셔도 똥 돼"라고 받아쳤다.좋은 와인을 아껴둘 필요가 없다는 신동엽의 말에 선혜윤 PD가 같은 표현으로 응수한 것. 아내와의 대화를 전한 신동엽은 다니엘에게 "그냥 혼나라"고 덧붙여 웃음을 안겼다.다니엘은 여전히 아내의 눈치가 무섭다며 쉽게 따라 하기 어렵다는 반응을 보였다. 그는 "맞을 것 같다"고 너스레를 떨면서도 이번에는 신동엽과 함께하는 자리여서 허락받을 수 있었다고 이야기했다.이를 듣던 알베르토는 신동엽에게 "형수님이 이제 완전 포기하신 거죠?"라고 물었다. 신동엽은 "무슨 포기를 하냐"고 반문하다가도 "혼내는 건 포기한 거 맞다"고 인정했다.다만 술을 마신 뒤 행동에 대해서는 선을 그었다. 신동엽은 "술 마시고 주사가 심하거나 그런 게 없다"고 설명했다. 아내가 혼내는 것을 포기했다는 농담 뒤에 자신의 술버릇을 덧붙이며 대화를 이어갔다.평소 술을 즐기는 신동엽은 이날도 게스트의 고민에 자신의 경험을 보태며 입담을 뽐냈다. 특히 와인을 둘러싼 부부의 짧은 말싸움과 아내의 반격을 직접 전하며 현장을 웃게 했다.한편 신동엽은 2006년 MBC 예능 PD 선혜윤과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 방송 활동과 함께 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'을 통해 다양한 게스트를 만나고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr