사진=KBS2 '말자쇼'

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'말자쇼' 개그우먼 김영희가 남편 윤승열의 경제력에 냉정한 평가를 내렸다.9일 방송된 KBS 2TV '말자쇼'는 남편 특집 2탄 '남편들도 할 말 있다'로 꾸며졌다. 개그맨 권재관, 조현민과 김영희의 10세 연하 남편 윤승열이 게스트로 출연했다.이날 김영희는 남편의 등장에 "잘못 나오신 것 같다"고 말했다. 윤승열은 "나도 정식으로 섭외받고 왔다. 출연료도 받는다"고 당당하게 답했지만, 곧바로 아내의 채무 독촉을 받았다.김영희는 "내가 지난달 빌려드린 돈부터 갚아달라. 보험료도 내드리지 않았느냐"며 "출연료를 바로 나에게 입금해 달라"고 받아쳐 웃음을 안겼다.방송 출연 후 달라진 남편의 모습도 폭로했다. 김영희는 윤승열이 좋은 남편이라는 평가에 "실제로도 좋은 남편은 맞다"고 인정하면서도 "방송의 힘이 무서운 게 꺼드럭병에 걸렸다"고 말했다.그는 "거울을 보는 횟수가 늘었고 옷도 몇 번씩 갈아입어서 약간 꼴 보기 싫다"며 남편의 외모 관리에 불만을 드러냈다. 윤승열이 카메라 앞에 선 뒤 자신을 꾸미는 시간이 늘었다는 설명이었다.윤승열은 운동을 열심히 하는 이유로 아내를 꼽았다. 일주일에 네 차례 운동한다는 그는 "아내가 나이가 있으니까 언제 어디서든 쓰러지면 내가 업고 뛰어야 한다"고 밝혔다. 평소에도 아내를 업고 뛰는 연습을 한다며 무대에서 김영희를 가뿐하게 업어 보였다.최근 김영희가 쓰러졌을 때는 걱정이 컸다고 털어놨다. 윤승열은 "큰 병인가 싶어 걱정했고 돌아가실까 봐 무서웠다"며 "딸과 둘이 어떻게 살아야 하나 별의별 생각이 다 들었다. 장수했으면 좋겠다"고 말했다. 김영희는 "정말 할머니랑 사는 느낌인가 보다"라고 반응했다.부부는 서로에게 점수를 매기며 집안일과 경제력에 대한 생각도 밝혔다. 윤승열은 남편으로서 자신의 점수를 90점으로 매겼다. 그는 "집안일을 거의 다 한다. 거의 식모 수준"이라고 자신하면서도 10점을 뺀 이유로는 "경제적으로 조금 부족하다"고 설명했다.김영희는 "경제적으로 따질 거면 -90점으로 해야 한다"고 응수했다. 다만 남편으로서는 60점, 아빠로서는 100점을 주며 육아에 힘쓰는 모습을 인정했다.윤승열 역시 김영희에게 아내로서 90점, 엄마로서 만점을 줬다. 감점 이유에 대해서는 "집안일을 정말 못한다. 어떻게 저렇게 못 할 수가 있나 싶다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.한편 김영희는 2021년 야구선수 출신 윤승열과 결혼해 2022년 딸을 품에 안았다. 윤승열은 현재 고교 야구부 코치로 활동하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr