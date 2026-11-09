사진=JTBC '연애전쟁'

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'연애전쟁' 소녀시대 유리가 이효리를 따라 한다는 반응에 솔직하게 답했다.9일 방송된 JTBC '연애전쟁' 최종회에는 소녀시대 유리가 특별 외교관으로 출연했다.이날 유리는 '효리수' 이야기가 나오자 이효리에게 "언니 이름 좀 빌렸습니다"라고 인사했다. 이효리는 유튜브 썸네일에서 '효리수'라는 이름을 볼 때마다 자신의 이름인 줄 알고 깜짝 놀란다고 밝혔다.이효리는 "그럼 지분이라도 줘야 하는 거 아니냐"고 농담했다. 유리는 "'이'가 붙어야 이효리수가 된다. 어떠냐"며 이효리가 함께하는 활동을 제안했다. 이름을 빌렸다는 인사에서 시작된 대화는 즉석 합류 제안으로 이어져 웃음을 안겼다.두 사람의 비슷한 관심사도 화두에 올랐다. 김희철은 "요즘 유리가 이효리를 따라 한다는 말이 있다"고 언급했다. 유리는 "너무 많이 듣는다"며 자신도 해당 반응을 알고 있다고 답했다.유리가 꼽은 공통점은 요가와 제주도 생활, 유기견 봉사활동이었다. 그는 "요가도 하고 제주도도 따라갔고 유기견 봉사 활동도 따라 한다고 하더라"며 자신의 활동을 두고 나오는 이야기를 직접 전했다.이를 듣던 이효리는 "근데 왜 따라 하는 거냐"고 장난스럽게 물었다. 유리는 "대한민국에 효리 언니 안 따라 하는 사람 누가 있냐"고 받아쳤다. 자신을 둘러싼 반응에 해명하기보다 선배의 영향력을 인정하는 답변을 내놓은 것.유리는 "어떻게 이효리를 안 따라 하고 배기냐"고 덧붙이며 팬심을 드러냈다. 이효리도 유리의 답변에 미소를 지었다. 다소 짓궂은 질문에도 유리가 망설임 없이 응수하면서 두 사람은 유쾌하게 대화를 주고받았다.다만 이효리는 "사실 요가는 유리가 먼저 했다"며 "저보다 유리가 원조라고 볼 수 있다"고 설명했다. 이에 김희철은 "이러면 싸움이 안 나는 거다. '요가하면 다 이효리인가?' 해야 싸움이 된다"며 아쉬움을 내비쳐 웃음을 선사했다.한편 유리는 소녀시대 멤버이자 배우로 활동하고 있으며, 개인 유튜브 콘텐츠를 통해서도 일상을 전하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr