사진=지연수 유튜브

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레이싱모델 출신 지연수가 생일에도 쉬지 못 하고 아르바이트를 했다.9일 유튜브 채널 '지연수의 연수롭다'에는 지연수가 생일을 맞아 아들 민수와 놀이공원에서 시간을 보내는 영상이 게재됐다.이날 지연수는 생일을 특별하게 보내고 싶어 아들에게 의견을 물었다고 밝혔다. 그는 "민수한테 엄마 생일날 뭘 하고 싶냐고 그랬더니 '놀이공원에 가서 퍼레이드도 보고 놀면 행복하지 않을까?'라고 해서 결정했다"고 설명했다.평소에도 생일을 이렇게 보내느냐는 제작진의 질문에는 "아이를 낳으면 내 생일이 큰 의미가 없어진다"고 답했다. 다만 "물론 내 생일도 챙긴다. 내 생일을 행복하게 보내는 모습을 아이가 봐야 그런 어른의 삶을 살 거 아니냐"며 자신의 생일을 즐겁게 보내려는 이유를 전했다.두 사람이 저녁에 놀이공원을 찾은 데에는 각자의 일정이 있었다. 지연수는 아들이 학교에 간 동안 아르바이트를 했고, 서로 일과를 마친 뒤 야간 개장 시간에 맞춰 방문했다고 밝혔다. 아들의 학원은 하루 쉬기로 했다.일을 마치고 곧바로 나선 만큼 체력적인 부담도 있었다. 지연수는 "아침에는 예뻤다. 내가 일하고 끝나고 보니까 추노 레벨이 상승했다"며 "롯데월드 중반부쯤에 화장실에서 거울을 보고 놀랐다"고 너스레를 떨었다.아들과 단둘이 놀이공원에 오는 일을 '미니 전지훈련'에 비유하기도 했다. 그는 "짧고 굵은 체력 강화 훈련이다. 내 아이가 보통 체력이 아니라는 걸 잊지 말자는 경고 개념에서 3개월에 한 번씩 하고 있다"고 말해 웃음을 안겼다.제작진이 아르바이트를 마치고 온 것을 언급하며 걱정하자 "그래서 살짝 힘이 풀렸다. 너무 힘들어"라고 털어놨다. 그럼에도 아들과 함께 보내는 시간이 좋다며 미소를 지었다.지연수는 "지금 너무 예쁘고 초등학생의 순수한 마음을 지켜주고 싶다"고 밝혔다. 중·고등학생이 되면 엄마에게 놀이공원에 가자고 하지 않을 수도 있다며 "지금 엄마랑 같이 가고 싶다는 게 너무 좋다"고 말했다.생일 선물로는 아들의 편지를 꼽았다. 지연수는 "아침에 민수한테 축하와 편지를 받았다. 그것만으로도 오늘 내 하루는 너무 좋다"고 전했다. 편지를 읽으며 눈시울을 붉힌 그는 "최고의 생일 선물을 받았다. 뭐가 힘들겠냐"고 아들에게 고마움을 표현했다.한편 지연수는 2014년 그룹 유키스 출신 일라이와 결혼해 아들 민수를 뒀으나 2020년 이혼했다. 현재 홀로 아들을 양육하며 유튜브를 통해 일상을 전하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr