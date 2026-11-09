사진=이지혜 유튜브

사진=이지혜 유튜브

사진=이지혜 유튜브

사진=이지혜 유튜브

사진=이지혜 유튜브

사진=이지혜 유튜브

사진=이지혜 유튜브

가수 이지혜가 '귀신 훈육' 논란에 휩싸인 한국민속촌을 방문한 후기를 전했다.9일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 '이지혜 딸 버릇 고치러 간 한국민속촌에서 오열한 이유는? (어둑시니, 귀신)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이지혜는 최근 SNS에서 화제가 된 귀신 캐릭터 '어둑시니'를 만나러 갔다고 설명했다. 그는 해당 체험을 두고 찬반 의견이 있다는 점을 언급하면서도 직접 경험해보고 싶었다고 밝혔다. 이지혜 남편 문재완은 "귀신보다 마누라가 무섭다"고 털어놔 폭소케 했다.어둑시니를 만난 자리에서 이지혜는 "둘째 딸 엘리가 씻는 것을 좋아하지 않는다"고 이야기했다. 귀신 역할의 배우는 몸을 씻거나 양치하지 않으면 세균이 자란다며, 어둠에서 나타나 잡아갈 수 있다는 설정으로 말을 건넸다.결국 울음을 터뜨린 엘리는 "하루에 세 번 양치하겠다. 목욕도 세 번 하겠다"고 약속했다. 이어 이지혜가 "숙제를 하기 싫어한다"고 폭로하자, 엘리는 "숙제할 거야"라고 소리쳐 웃음을 선사했다.이지혜는 화제의 어둑시니와 막간 인터뷰를 진행했다. 높이진 인기만큼 성과급도 있는지 묻자, 어둑시니 배우는 "알아서 챙겨주리라 생각한다"고 기대감을 내비쳤다. 자리를 옮겨 이지혜는 민속촌에서 미모의 아르바이트생을 발견해 "수지 닮았다"며 감탄했다.영상 말미에는 집으로 돌아온 엘리에게 "가짜 귀신들만 있는 거지. 가짜야. 이제 긴장 풀어도 돼"라고 안심시키는 장면이 나왔다. 귀가 후 숙제했다는 이야기에 이지혜는 "잘했어"라고 칭찬했다.한국민속촌의 '귀신 참교육' 콘텐츠는 귀신으로 분장한 배우들이 아이들에게 생활 습관과 관련한 이야기를 건네는 방식으로 관심을 모았다. 다만 일부에서는 아이에게 공포감을 주는 방식이 정서적 부담이나 트라우마를 남길 수 있다며 중단을 요구했다. 관련 민원이 제기되면서 용인시는 아동 전문가, 경찰과 함께 운영 실태를 살펴볼 예정인 것으로 알려졌다.한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 두 딸 태리, 엘리를 두고 있다. 방송 활동과 함께 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'를 통해 가족의 일상을 공개하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr