사진 = 'SBS Plus 스플스' 유튜브 채널 캡처

사진 = 'SBS Plus 스플스' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로' 30기 출신 예비부부 영수와 옥순이 34기 방송을 함께 시청하며 예리한 심리 분석과 함께 결혼을 앞둔 달달한 근황을 전했다.SBS PLUS 공식 유튜브 채널에서 운영하는 'SBS Plus 스플스'에서는 '남자 심리 다 분석해드립니다🕵️ 나솔 분석 전문가 코수의 등장! '라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 30기 영수와 옥순은 현재 결혼을 앞둔 예비부부로서 소소한 결혼식 로망과 결혼 생활 역할을 나눴다.옥순은 "결혼식에서 직접 춤을 추고 싶다"는 로망을 밝혔고 영수는 "옥순이 센터를 운영하며 바쁜 점을 배려해 제가 요리를 담당하겠다"고 다정한 면모를 뽐냈다.이어 34기 출연자들의 선택 상황을 지켜보던 두 사람은 본인들이 출연했던 30기 시절을 자주 소환했다. 영수와 옥순은 34기 출연자들이 마주한 '동시 선택' 상황을 보며 과거 자신들이 겪었던 고충에 깊이 공감했다. 선택이 엇갈린 결과를 확인한 뒤 곧바로 다음 데이트를 이어가야 했던 당시의 심리적 잔인함과 힘들었던 기억을 떠올렸다.특히 영수는 30기 출연 당시 데이트 선택에서 제외되었던 순간을 회상하며 "겉으로는 표정 관리를 하려 애썼지만 속으로는 매우 힘들었고 집에 가고 싶을 만큼 큰 좌절감을 느꼈다"고 고백했다.출연자들의 심리를 꿰뚫어 보는 전문적인 분석도 이어졌다. 영수는 34기 영철의 심리를 날카롭게 분석하며 '꺼드럭 코수'라는 별명을 얻었고 상황을 단순히 관전하는 것을 넘어 출연자들의 행동 이면 의도를 시청자들에게 설명했다. 옥순은 여자 출연자들에게 나이가 있는 만큼 적극적으로 마음을 표현할 것을 권하며 직설적인 조언을 아끼지 않았다.마지막으로 영수와 옥순은 장남과 장녀로서 출연 당시 서로에게 미안함을 느끼거나 상황을 수습하려 노력했던 점들을 언급했다. 두 사람은 출연자들이 겪는 복합적인 감정과 책임감에 깊이 공감하며 34기 멤버들을 애정 어린 시선으로 응원했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr