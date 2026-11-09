남대문에서 스카프를 파는 달인/사진 = SBS '생활의 달인' 제공

스카프를 파는 주인장이 오히려 손님의 구매를 말리는 희한한 광경이다. 그런데 말리면 말릴수록, 핀잔이 거세질수록 스카프를 사려는 사람들은 더 몰려든다.주인공은 SNS에서 구성진 입담으로 화제를 모은 '남대문 스카프 아저씨'다. 웬만한 아이돌 못지않은 인기에 매장 일대가 인파로 북적였고, 안전 문제로 급히 영업을 종료해야 했을 정도다.달인이 파는 스카프는 6개에 1만원이다. 매대에 스카프를 쏟아놓기가 무섭게 물건이 팔려나간다. 손님들은 돈을 받아 달라고 외치며 만원짜리 지폐를 치켜든다. 달인이 "쉿!" 하고 외치면 떠들썩하던 손님들이 일제히 조용해지는 진풍경도 펼쳐진다. 여성 손님들에게 특히 인기가 많아 '남대문 임영웅'이라는 별명까지 얻었다.인기의 비결은 입담만이 아니다. 달인은 어머니와 함께 수십 년간 남대문에서 장사하며 자신만의 판매 전략을 쌓아왔다. 몰려드는 인파에 대처하고 주변 상인들을 배려하는 모습도 눈길을 끈다.SNS 영상에서는 볼 수 없었던 '남대문 스카프 아저씨'의 이야기는 9일 오후 9시 방송되는 SBS '생활의 달인'에서 공개된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr