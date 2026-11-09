임시완이 설인아에게 직진한다./사진제공=tvN

임시완이 설인아에게 직진한다./사진제공=tvN

배우 임시완이 설인아를 향해 거침없는 애정 공세를 펼친다.9일 오후 8시 50분 방송되는 tvN 월화드라마 '나의 유죄인간' 7회에서는 수행비서 강재희(설인아 분)를 향한 자신의 마음을 받아들인 재벌 3세 윤이준(임시완 분)의 본격적인 직진 로맨스가 그려진다.앞서 우발적인 첫 입술 맞춤에 이어 맨정신으로 감행한 두 번째 키스 이후, 윤이준은 "별일 아니다"라며 애써 태연한 척 굴었지만 말과 행동이 따로 노는 입덕 부정기를 겪었다. 강재희의 주변을 맴돌다 무심코 "귀엽다"고 혼잣말을 내뱉고는 스스로 소스라치게 놀라 비명을 지르는 등 걷잡을 수 없이 커진 마음에 혼란스러워했다.길어지던 윤이준의 입덕 부정기는 약혼녀 이시아(최희진 분)의 등장으로 끝이 났다. 이시아가 강재희를 자신의 수행비서로 데려가려 하자, 강재희를 다른 곳으로 떠나보낼 수 있다는 위기감이 윤이준의 숨겨둔 진심을 깨우는 결정적인 도화선이 됐다.공개된 스틸에는 강재희 한정으로 180도 달라진 윤이준의 직진 플러팅 현장이 담겼다. 까칠함을 벗고 다정한 미소를 띤 윤이준은 출근한 강재희를 따스한 눈빛으로 바라보는가 하면, 평소 아껴 마시던 건강 주스까지 건네며 남다른 다정함을 과시한다.분위기 좋은 레스토랑에서 붉은 꽃 한 송이를 손에 쥐고 상대를 기다리는 윤이준의 모습은 사랑 앞에 들뜬 남자의 두근거림을 그대로 보여준다. 거침없이 쏟아지는 윤이준의 달콤한 공세 앞에 강재희가 어떤 반응을 보일지 궁금증이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr