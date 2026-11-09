사진 = 한채영 인스타그램

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사진 = 한채영 인스타그램

사진 = 한채영 인스타그램

배우 한채영이 늘씬한 각선미가 돋보이는 스타일링으로 인형 같은 비주얼을 뽐냈다.한채영은 최근 자신의 인스타그램에 검정 하트 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 한채영은 스트라이프 셔츠에 검은색 뷔스티에를 겹쳐 입고 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 풍성한 소매와 짧은 스커트가 어우러진 스타일링에 검은색 스타킹과 롱부츠를 매치해 늘씬한 각선미를 강조했다. 긴 웨이브 머리를 늘어뜨린 채 한 손을 얼굴 옆에 올린 포즈가 사랑스러운 매력을 더한다.이어진 사진에서 한채영은 한쪽 팔을 허리 앞으로 감싸고 다른 손을 어깨 가까이 올린 채 환하게 웃고 있다. 검은색과 흰색 레이스 장식이 돋보이는 미니스커트 아래로 길게 뻗은 다리와 굽이 있는 롱부츠가 어우러져 시원한 비율을 자랑한다. 풍성하게 흘러내린 웨이브 헤어는 화려한 비주얼을 한층 돋보이게 한다.또 다른 사진에서 한채영은 한 손을 허리에 얹고 다른 손으로 머리카락을 가볍게 만지며 카메라를 바라보고 있다. 허리선을 잡아주는 검은색 상의와 볼륨감 있는 셔츠가 잘록한 실루엣을 살렸으며 다리를 모아 선 포즈와 차분한 표정이 세련된 분위기를 자아낸다.마지막 사진에서 한채영은 한 손을 허리에 올린 채 정면을 응시하고 있다. 어깨 아래로 풍성하게 내려오는 긴 웨이브 머리와 또렷한 이목구비가 눈길을 끄는 가운데 짧은 스커트와 허벅지 위까지 올라오는 롱부츠가 늘씬한 몸매를 더욱 돋보이게 한다.앞서 한채영은 전날 자신의 인스타그램에 근황 사진을 올렸다가 난데없는 '성형설'에 휩싸인 바 있다. 댓글에서 네티즌들은 다른 사람 같다며 옷 알아 보겠다고 했지만 한채영은 이번 사진을 통해 여전히 긴 기럭지와 아름다운 미모를 뽐냈다.한편 한채영은 최근 SNS를 통해 다채로운 스타일링과 일상을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr