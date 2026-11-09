배우 한채영이 늘씬한 각선미가 돋보이는 스타일링으로 인형 같은 비주얼을 뽐냈다.
한채영은 최근 자신의 인스타그램에 검정 하트 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 한채영은 스트라이프 셔츠에 검은색 뷔스티에를 겹쳐 입고 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 풍성한 소매와 짧은 스커트가 어우러진 스타일링에 검은색 스타킹과 롱부츠를 매치해 늘씬한 각선미를 강조했다. 긴 웨이브 머리를 늘어뜨린 채 한 손을 얼굴 옆에 올린 포즈가 사랑스러운 매력을 더한다. 이어진 사진에서 한채영은 한쪽 팔을 허리 앞으로 감싸고 다른 손을 어깨 가까이 올린 채 환하게 웃고 있다. 검은색과 흰색 레이스 장식이 돋보이는 미니스커트 아래로 길게 뻗은 다리와 굽이 있는 롱부츠가 어우러져 시원한 비율을 자랑한다. 풍성하게 흘러내린 웨이브 헤어는 화려한 비주얼을 한층 돋보이게 한다. 또 다른 사진에서 한채영은 한 손을 허리에 얹고 다른 손으로 머리카락을 가볍게 만지며 카메라를 바라보고 있다. 허리선을 잡아주는 검은색 상의와 볼륨감 있는 셔츠가 잘록한 실루엣을 살렸으며 다리를 모아 선 포즈와 차분한 표정이 세련된 분위기를 자아낸다. 마지막 사진에서 한채영은 한 손을 허리에 올린 채 정면을 응시하고 있다. 어깨 아래로 풍성하게 내려오는 긴 웨이브 머리와 또렷한 이목구비가 눈길을 끄는 가운데 짧은 스커트와 허벅지 위까지 올라오는 롱부츠가 늘씬한 몸매를 더욱 돋보이게 한다.
앞서 한채영은 전날 자신의 인스타그램에 근황 사진을 올렸다가 난데없는 '성형설'에 휩싸인 바 있다. 댓글에서 네티즌들은 다른 사람 같다며 옷 알아 보겠다고 했지만 한채영은 이번 사진을 통해 여전히 긴 기럭지와 아름다운 미모를 뽐냈다.
한편 한채영은 최근 SNS를 통해 다채로운 스타일링과 일상을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
한채영은 최근 자신의 인스타그램에 검정 하트 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 한채영은 스트라이프 셔츠에 검은색 뷔스티에를 겹쳐 입고 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 풍성한 소매와 짧은 스커트가 어우러진 스타일링에 검은색 스타킹과 롱부츠를 매치해 늘씬한 각선미를 강조했다. 긴 웨이브 머리를 늘어뜨린 채 한 손을 얼굴 옆에 올린 포즈가 사랑스러운 매력을 더한다. 이어진 사진에서 한채영은 한쪽 팔을 허리 앞으로 감싸고 다른 손을 어깨 가까이 올린 채 환하게 웃고 있다. 검은색과 흰색 레이스 장식이 돋보이는 미니스커트 아래로 길게 뻗은 다리와 굽이 있는 롱부츠가 어우러져 시원한 비율을 자랑한다. 풍성하게 흘러내린 웨이브 헤어는 화려한 비주얼을 한층 돋보이게 한다. 또 다른 사진에서 한채영은 한 손을 허리에 얹고 다른 손으로 머리카락을 가볍게 만지며 카메라를 바라보고 있다. 허리선을 잡아주는 검은색 상의와 볼륨감 있는 셔츠가 잘록한 실루엣을 살렸으며 다리를 모아 선 포즈와 차분한 표정이 세련된 분위기를 자아낸다. 마지막 사진에서 한채영은 한 손을 허리에 올린 채 정면을 응시하고 있다. 어깨 아래로 풍성하게 내려오는 긴 웨이브 머리와 또렷한 이목구비가 눈길을 끄는 가운데 짧은 스커트와 허벅지 위까지 올라오는 롱부츠가 늘씬한 몸매를 더욱 돋보이게 한다.
앞서 한채영은 전날 자신의 인스타그램에 근황 사진을 올렸다가 난데없는 '성형설'에 휩싸인 바 있다. 댓글에서 네티즌들은 다른 사람 같다며 옷 알아 보겠다고 했지만 한채영은 이번 사진을 통해 여전히 긴 기럭지와 아름다운 미모를 뽐냈다.
한편 한채영은 최근 SNS를 통해 다채로운 스타일링과 일상을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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