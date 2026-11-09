사진 = 홍진영 인스타그램

사진 = 홍진영 인스타그램

사진 = 홍진영 인스타그램

사진 = 홍진영 인스타그램

가수 홍진영이 자신의 사진을 공개하며 사랑스러운 매력을 뽐냈다.홍진영은 최근 자신의 인스타그램에 "차에서 몇장 찍어보았지 모야~📸"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 홍진영은 검은색 목폴라에 빨간색 의상을 걸친 채 음료를 마시며 카메라를 바라보고 있다. 긴 검은 머리와 자연스럽게 내려온 앞머리가 또렷한 이목구비를 돋보이게 하는 가운데 빨대에 입술을 댄 채 눈을 동그랗게 뜬 표정이 귀여운 매력을 더한다.이어진 사진에서 홍진영은 카메라를 정면으로 바라보며 입술을 살짝 벌린 모습이다. 어깨 아래로 풍성하게 흘러내린 긴 머리와 빨간색 의상이 어우러져 화사한 분위기를 자아내며 커다란 눈망울과 도톰한 입술이 인형 같은 비주얼을 완성한다.또 다른 사진에서 홍진영은 한쪽 눈을 감고 입술을 쭉 내민 채 장난스러운 표정을 짓고 있다. 고개를 살짝 돌린 모습에 자연스럽게 흘러내린 긴 머리카락이 어우러지면서 특유의 발랄한 매력이 드러난다. 검은색 상의 위로 걸친 선명한 빨간색 의상도 시선을 끈다.마지막 사진에서 홍진영은 고개를 옆으로 기울인 채 카메라를 응시하고 있다. 살짝 벌어진 입술과 커다란 눈이 돋보이는 가운데, 두 손을 모은 자연스러운 포즈와 풍성한 긴 머리가 어우러져 청순하면서도 세련된 분위기를 보여준다.이를 본 팬들은 "이쁘다", "아 짱예뽀", "너무 예뻐", "화이팅", "크리스마스같애 웅니야", "너무이뿌다앙" 등의 댓글을 달았다.한편 홍진영은 최근경북 봉화에서 열린 제30회 봉화송이축제 '샤이닝스타 콘서트 시즌3' 출연진에 이름을 올렸다. 이어 화도진축제, 마포나루 새우젓 축제 등 지역 축제 무대에도 출연하며 활발한 공연 활동을 펼쳤다.홍진영은 다양한 지역 축제와 공연 무대를 통해 관객들과 만나고 있으며, SNS를 통해 일상적인 모습도 공유하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr