가수 홍진영이 자신의 사진을 공개하며 사랑스러운 매력을 뽐냈다.
홍진영은 최근 자신의 인스타그램에 "차에서 몇장 찍어보았지 모야~📸"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 홍진영은 검은색 목폴라에 빨간색 의상을 걸친 채 음료를 마시며 카메라를 바라보고 있다. 긴 검은 머리와 자연스럽게 내려온 앞머리가 또렷한 이목구비를 돋보이게 하는 가운데 빨대에 입술을 댄 채 눈을 동그랗게 뜬 표정이 귀여운 매력을 더한다. 이어진 사진에서 홍진영은 카메라를 정면으로 바라보며 입술을 살짝 벌린 모습이다. 어깨 아래로 풍성하게 흘러내린 긴 머리와 빨간색 의상이 어우러져 화사한 분위기를 자아내며 커다란 눈망울과 도톰한 입술이 인형 같은 비주얼을 완성한다. 또 다른 사진에서 홍진영은 한쪽 눈을 감고 입술을 쭉 내민 채 장난스러운 표정을 짓고 있다. 고개를 살짝 돌린 모습에 자연스럽게 흘러내린 긴 머리카락이 어우러지면서 특유의 발랄한 매력이 드러난다. 검은색 상의 위로 걸친 선명한 빨간색 의상도 시선을 끈다.
마지막 사진에서 홍진영은 고개를 옆으로 기울인 채 카메라를 응시하고 있다. 살짝 벌어진 입술과 커다란 눈이 돋보이는 가운데, 두 손을 모은 자연스러운 포즈와 풍성한 긴 머리가 어우러져 청순하면서도 세련된 분위기를 보여준다. 이를 본 팬들은 "이쁘다", "아 짱예뽀", "너무 예뻐", "화이팅", "크리스마스같애 웅니야", "너무이뿌다앙" 등의 댓글을 달았다.
한편 홍진영은 최근경북 봉화에서 열린 제30회 봉화송이축제 '샤이닝스타 콘서트 시즌3' 출연진에 이름을 올렸다. 이어 화도진축제, 마포나루 새우젓 축제 등 지역 축제 무대에도 출연하며 활발한 공연 활동을 펼쳤다.
홍진영은 다양한 지역 축제와 공연 무대를 통해 관객들과 만나고 있으며, SNS를 통해 일상적인 모습도 공유하고 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
홍진영은 최근 자신의 인스타그램에 "차에서 몇장 찍어보았지 모야~📸"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 홍진영은 검은색 목폴라에 빨간색 의상을 걸친 채 음료를 마시며 카메라를 바라보고 있다. 긴 검은 머리와 자연스럽게 내려온 앞머리가 또렷한 이목구비를 돋보이게 하는 가운데 빨대에 입술을 댄 채 눈을 동그랗게 뜬 표정이 귀여운 매력을 더한다. 이어진 사진에서 홍진영은 카메라를 정면으로 바라보며 입술을 살짝 벌린 모습이다. 어깨 아래로 풍성하게 흘러내린 긴 머리와 빨간색 의상이 어우러져 화사한 분위기를 자아내며 커다란 눈망울과 도톰한 입술이 인형 같은 비주얼을 완성한다. 또 다른 사진에서 홍진영은 한쪽 눈을 감고 입술을 쭉 내민 채 장난스러운 표정을 짓고 있다. 고개를 살짝 돌린 모습에 자연스럽게 흘러내린 긴 머리카락이 어우러지면서 특유의 발랄한 매력이 드러난다. 검은색 상의 위로 걸친 선명한 빨간색 의상도 시선을 끈다.
마지막 사진에서 홍진영은 고개를 옆으로 기울인 채 카메라를 응시하고 있다. 살짝 벌어진 입술과 커다란 눈이 돋보이는 가운데, 두 손을 모은 자연스러운 포즈와 풍성한 긴 머리가 어우러져 청순하면서도 세련된 분위기를 보여준다. 이를 본 팬들은 "이쁘다", "아 짱예뽀", "너무 예뻐", "화이팅", "크리스마스같애 웅니야", "너무이뿌다앙" 등의 댓글을 달았다.
한편 홍진영은 최근경북 봉화에서 열린 제30회 봉화송이축제 '샤이닝스타 콘서트 시즌3' 출연진에 이름을 올렸다. 이어 화도진축제, 마포나루 새우젓 축제 등 지역 축제 무대에도 출연하며 활발한 공연 활동을 펼쳤다.
홍진영은 다양한 지역 축제와 공연 무대를 통해 관객들과 만나고 있으며, SNS를 통해 일상적인 모습도 공유하고 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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