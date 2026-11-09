사진 = 문근영 인스타그램

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사진 = 문근영 인스타그램

사진 = 문근영 인스타그램

배우 문근영이 방송 시청을 독려하며 밝은 미소가 담긴 근황 사진을 공개했다.문근영은 최근 자신의 인스타그램에 "오늘 뱜도 많은 관심 부탁드립니다🙏🏻"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 문근영은 연한 노란색 셔츠에 아이보리색 재킷을 걸치고 카메라를 향해 환하게 웃고 있다. 머리를 뒤로 단정하게 넘긴 모습에 작은 꽃 모양 귀걸이가 어우러져 깔끔한 분위기를 자아낸다. 재킷 앞섶을 양손으로 가볍게 잡은 포즈와 부드러운 미소가 사랑스러운 매력을 더한다.이어진 사진에서 문근영은 두 눈을 꼭 감고 입꼬리를 살짝 올린 채 귀여운 표정을 짓고 있다. 양손으로 재킷을 잡은 자연스러운 자세에 장난기 어린 표정이 더해지면서 특유의 친근한 매력이 돋보인다.또 다른 사진에서 문근영은 눈을 동그랗게 뜨고 카메라를 바라보며 미소를 짓고 있다. 이마에 자연스럽게 내려온 잔머리와 또렷한 눈매가 동안 비주얼을 더욱 돋보이게 한다. 소매를 걷어 올린 아이보리색 재킷과 검은색 팬츠의 조합도 단정하면서 세련된 느낌을 준다.마지막 사진에서 문근영은 재킷 앞부분을 양손으로 잡은 채 카메라를 정면으로 응시하고 있다. 입술을 살짝 벌리며 웃는 표정이 부드러운 인상을 더하고, 밝은 색상의 의상과 단정하게 묶은 긴 머리가 어우러져 차분한 분위기를 완성한다.한편 7세 연상의 연극배우 정평과의 결혼한 문근영은 SBS 음악 예능 '우리들의 발라드2'에 출연하며 시청자들과 만나고 있다. 최근에는 프로그램에 대한 애정을 드러내며 방송 시청을 독려하는 SNS 게시물을 공개하는 등 적극적인 홍보에도 나섰다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr