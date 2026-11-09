'크래시2' 감독이 더 커진 범죄 스케일을 자신했다./사진제공=ENA

'크래시2 : 분노의 도로'가 한층 커진 스케일과 현실과 맞닿은 치밀한 범죄 소재로 돌아온다.오는 16일 첫 방송되는 ENA 새 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로'(이하 '크래시2')는 2024년 안방극장을 사로잡았던 '크래시'의 두 번째 시즌이다. 이번 시즌에서는 남강경찰서 교통범죄수사팀 T.C.I가 국가수사본부 소속 광역수사대로 거듭나 전국구 교통범죄를 소탕하는 브레이크 없는 수사 활극을 그린다.박준우 감독은 "시즌1에 보내주신 사랑이 없었다면 시즌2도 없었을 것"이라며 "한층 독해진 빌런과 그에 맞설 만큼 강해진 T.C.I를 준비했다"고 컴백 소감을 밝혔다.박 감독은 고도화된 교통범죄를 핵심 차별점으로 짚었다. 그는 "자율주행차 해킹처럼 기술의 발전이 낳은 새로운 위험, 음주 운전에서 약물 운전으로 옮겨가는 범죄의 변화, 그리고 진화한 수사 시스템을 담았다"며 "통쾌하게 즐기되 보고 나서 한 번쯤 곱씹어 볼 거리도 남기고 싶었다"고 설명했다.액션 역시 새로워졌다. 올드카에 이어 소형 전기차를 새로운 액션카로 투입했다. 박 감독은 "성격이 정반대인 차연호(이민기 분)와 민소희(곽선영 분)처럼 두 차도 전혀 다른 개성으로 도로를 누빈다"며 "새 액션카는 업그레이드된 무장으로 새로운 범죄를 맞을 준비를 마쳤다는 상징"이라고 전했다.인물들의 서사도 깊어진다. 집필을 맡은 오수진 작가는 "시즌1이 차연호의 상처와 성장에 집중했다면, 시즌2에서는 미처 드러나지 않았던 민소희와 정채만(허성태 분)의 상처와 비밀이 이야기의 중심이 된다"며 "차연호가 이제는 동료들의 상처를 보듬고 진실을 밝히기 위해 수사에 매진하며 새로운 관계성을 보여줄 것"이라고 예고했다.오 작가는 이어 "도로 위의 모든 사람은 누군가의 소중한 존재이며, 안전하게 일상으로 돌아갈 수 있어야 한다는 것이 작품을 관통하는 메시지"라고 강조했다. 끝으로 박 감독은 "사건이 언제든 나에게도 일어날 수 있다는 메시지는 그대로 담았다. 재미와 메시지를 모두 잡았다"며 강한 자신감을 보였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr