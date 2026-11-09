"국내 투자 못 받던 영화가 넷플릭스 1위"…이창동 '가능한 사랑'의 반전 [TEN스타필드]

≪김세아의 세심≫

지난 6일 공개된 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'(감독 이창동)은 이튿날인 7일 국내 영화 부문 1위에 올랐다. / 사진제공=넷플릭스

지난 6일 공개된 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'(감독 이창동)은 이튿날인 7일 국내 영화 부문 1위에 올랐다. / 사진제공=넷플릭스

지난 6일 공개된 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'(감독 이창동)은 이튿날인 7일 국내 영화 부문 1위에 올랐다. / 사진제공=넷플릭스

영화 '가능한 사랑'의 주연 배우 조인성, 조여정, 전도연, 설경구 (왼쪽부터) / 사진=텐아시아 DB

국내에서 제작비를 마련하지 못했던 영화가 넷플릭스에서 1위에 올랐다. 이창동 감독의 8년 만의 신작 '가능한 사랑'이다. 164분의 긴 러닝타임과 청소년 관람불가 등급에도 공개 하루 만에 국내 영화 순위 정상을 차지했다. 국내 투자 시장에서 제작에 어려움을 겪었던 작품이 글로벌 OTT를 통해 완성되고 시청자들의 관심까지 얻었다는 점에서 의미가 있다.지난 6일 공개된 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'(감독 이창동)은 이튿날인 7일 국내 영화 부문 1위에 올랐다. 이후 9일까지 사흘 연속 정상을 유지했다. 영화는 해고 노동자 호석(설경구 분)과 아내 미옥(전도연 분), 다큐멘터리 감독 예지(조여정 분)와 남편 상우(조인성 분)가 만나면서 벌어지는 이야기를 그린다. 서로 다른 환경에서 살아온 두 부부를 통해 계급과 욕망, 인간의 위선을 다룬다.'가능한 사랑'은 대중적인 오락영화와는 거리가 있다. 빠른 전개나 자극적인 반전보다 인물들의 대화와 감정에 집중한다. 인물들의 행동을 쉽게 이해하거나 공감하기 어려운 순간도 적지 않다. 그러나 전도연과 설경구, 조여정, 조인성의 연기가 극의 긴장감을 유지한다. 특히 인물들이 서로를 바라보는 시선과 미묘하게 달라지는 관계가 영화의 재미를 만든다. 164분의 긴 상영시간에도 몰입감을 유지한다는 점이 인상적이다.작품의 완성도는 일찌감치 국제 영화제에서도 인정받았다. '가능한 사랑'은 제83회 베니스국제영화제에서 한국 영화 최초로 심사위원대상을 수상했다. 이창동 감독의 8년 만의 복귀작이라는 점에 더해 배우들의 열연도 호평받았다.그러나 영화가 완성되기까지의 과정은 순탄치 않았다. 당초 극장 개봉을 목표로 제작을 준비했던 '가능한 사랑'은 국내 투자 유치에 어려움을 겪었다. 영화진흥위원회의 중예산 한국 영화 제작지원금 15억원을 확보했지만 나머지 제작비를 마련하지 못했다. 이후 지원금을 포기하고 넷플릭스와 손잡았다. 넷플릭스가 제작비를 지원하면서 영화 제작이 가능해졌다.세계적인 영화제에서 여러 차례 수상한 이창동 감독조차 국내에서 제작비를 마련하기 어려웠던 셈이다. 이는 감독의 명성이나 작품성에 대한 기대만으로 투자가 이뤄지기 어려운 한국 영화 시장의 현실을 보여준다. 투자사 입장에서는 제작비 회수 가능성을 고려해야 하는 만큼 긴 러닝타임과 제한적인 관람 등급, 무거운 주제를 가진 작품에 선뜻 투자하기 어려웠을 수 있다.넷플릭스는 제작 과정에서도 감독의 창작 자율성을 존중한 것으로 알려졌다. 이창동 감독은 넷플릭스가 작품의 내용이나 연출에 별다른 간섭을 하지 않았다고 설명했다. 164분에 달하는 러닝타임도 유지됐다. 이 감독은 지금까지 영화를 만들면서 가장 편하게 작업했다고 밝히기도 했다. 투자 유치의 어려움을 해결하면서 감독이 의도한 작품을 구현할 수 있는 제작 환경까지 마련된 것이다.극장에서도 의미 있는 성적을 거뒀다. 지난 9월 23일 개봉한 '가능한 사랑'은 약 2주간 제한적으로 상영되며 23만여명의 관객을 동원했다. 이 감독의 전작 '시'가 기록한 최종 관객 수 22만여명을 넘어선 수치다. 상영관과 회차가 많지 않았다는 점을 고려하면 극장에서도 일정한 관객 수요를 확인한 셈이다.여기에 넷플릭스 공개 이후 국내 영화 순위 1위에 오르면서 새로운 시청자들과 만날 기회도 얻었다. 극장에서는 상영관과 상영 시간, 티켓 가격 등이 관람 여부에 영향을 미치지만 OTT에서는 상대적으로 부담 없이 작품을 접할 수 있다. 긴 러닝타임이나 무거운 주제 때문에 극장 관람을 망설였던 시청자들도 다른 환경에서 영화를 선택할 수 있게 된 것이다.물론 넷플릭스 1위가 곧 흥행 성공을 의미하는 것은 아니다. 실제 시청 규모나 제작비 대비 성과를 판단하기에는 이르다. 베니스국제영화제 수상 역시 작품에 대한 예술적 평가이지 상업적인 성공을 보장하는 지표는 아니다. 다만 국내에서 제작비를 마련하지 못했던 영화가 글로벌 OTT를 통해 완성되고 극장에 이어 온라인에서도 관객의 관심을 얻었다는 사실은 눈여겨볼 만하다.국내 영화 시장에서 흥행 가능성은 투자 여부를 결정하는 중요한 기준이다. 제작비 회수를 고려해야 하는 투자사 입장에서는 불가피한 선택이지만, 수익성이 높은 작품에만 투자가 집중되면 새로운 시도가 설 자리는 좁아질 수밖에 없다. 이창동 감독조차 제작비 마련에 어려움을 겪었다는 점에서 신인 감독이나 실험적인 작품이 처한 현실도 돌아볼 필요가 있다.이런 상황에서 글로벌 OTT는 기존 투자 시장에서 제작이 어려웠던 작품에 또 다른 기회를 제공할 수 있다. 극장 흥행에 대한 부담을 덜고 다양한 소재와 형식의 영화를 제작할 수 있다는 점에서다. 해외 시청자에게 작품을 선보일 수 있는 유통망을 확보한다는 장점도 있다.그렇다고 OTT가 모든 문제의 해답은 아니다. 투자와 유통이 글로벌 플랫폼에 집중되면 국내 영화 산업의 자생력이 약해질 수 있다는 우려도 있다. 개별 작품이 제작될 기회를 얻는 것과 한국 영화 산업 전반에 지속 가능한 제작 환경이 마련되는 것은 별개의 문제다. 글로벌 OTT를 새로운 투자 경로로 활용하되 국내에서도 다양한 영화가 제작될 수 있는 기반을 마련해야 한다는 과제가 남는다.'가능한 사랑'은 국내에서 투자 유치에 어려움을 겪었지만 넷플릭스를 통해 완성됐고, 베니스국제영화제에서 작품성을 인정받았다. 극장 개봉에 이어 OTT에서도 시청자들의 관심을 얻었다. 넷플릭스 1위만으로 흥행 성공을 단정할 수는 없지만, 기존 투자·배급 구조 밖에서도 한국 영화가 관객과 만날 수 있다는 사실은 보여줬다. 침체된 한국 영화계에 '가능한 사랑'이 남긴 또 하나의 가능성이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr