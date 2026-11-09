채령 미니 1집 'Lovesick' 기자간담회 / 사진=JYP엔터테인먼트

채령 미니 1집 'Lovesick' 기자간담회 / 사진=JYP엔터테인먼트

채령 미니 1집 'Lovesick' 기자간담회 / 사진=JYP엔터테인먼트

그룹 있지(ITZY) 채령이 데뷔 7년 9개월 만에 솔로 가수로 첫발을 내디딘다.채령은 9일 서울 자양동 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서 첫 솔로 미니앨범 'Lovesick'(러브시크) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.이날 채령은 자신을 "오늘 데뷔하는 솔로 새싹"이라고 소개했다. 그는 "처음 있지가 데뷔했을 때가 기억난다. 그룹으로 데뷔한 지 7년 9개월이 됐지만, 정말 처음 데뷔한다는 심정으로 준비했다. 그래서 그런지 긴장도 많이 된다"고 소감을 밝혔다.채령이 솔로 가수로 나서는 것은 그룹 데뷔 이후 7년 9개월 만이다. 이 시점에 솔로 앨범을 발매하게 된 이유에 대해서는 "회사도 멤버들도 그룹으로 충분히 다양한 모습을 보여준 다음 개인의 모습을 보여주는 것도 늦지 않다고 생각했다"고 설명했다. 이어 "솔로 활동이 늦었다고 생각한 적이 없다. 그래서 조바심도 없다. 지금이 솔로로서의 모습을 보여드리기에 적절한 시기라고 생각한다. 나의 매력을 더 발산하고 싶다는 생각뿐이다"라고 말했다.7년 넘게 이어온 그룹 활동은 채령이 자신의 강점과 취향을 파악하는 데 도움이 됐다. 채령은 "7년 전보다 여유가 생겼고, 나만의 취향도 예전보다 확실해졌다"며 "처음 솔로 앨범을 준비할 때는 있지와 솔로 채령의 모습이 굉장히 다를 거라고 생각했다. 그런데 돌아보니 있지로서도 다양한 장르와 콘셉트에 도전했더라. 덕분에 어떤 모습을 보여줄 때 내가 더 빛나고 잘하는지 쉽게 찾을 수 있었다"고 밝혔다.채령의 첫 솔로 미니앨범 'Lovesick'에는 동명의 타이틀곡을 비롯해 'Moonlit Club'(문릿 클럽), 'Scent'(센트), 'Favorite Reason'(페이버릿 리즌)까지 총 4곡이 수록됐다. 앨범 작업에는 채령의 취향과 의견이 적극적으로 반영됐다. 채령은 "그룹 활동을 하면서 멤버들과 의견을 나누고 곡을 선정하는 과정에서 내가 어떤 곡과 안무를 좋아하는지 깨달았다"며 "이번에는 멤버들의 의견을 취합할 필요 없이 내 의견을 크게 반영할 수 있었다. 안무 창작에도 참여했고, 수록곡도 직접 선정했다"고 설명했다.타이틀곡 'Lovesick'는 예상치 못한 순간 사랑에 빠졌을 때 느끼는 두근거림과 달콤한 혼란을 표현한 곡이다. 있지의 세 번째 월드투어에서 화제가 된 'THAT'S A NO NO'(댓츠 어 노노) 퍼포먼스를 작업한 안무 제작진이 이번에도 참여했다.채령은 타이틀곡 선정 이유에 대해 "솔로로서 보여드리고 싶은 모습이 정말 많다. 두 번째 기회를 잡으려면 많은 분께 사랑받아야 할 것 같았다. 그래서 대중이 듣기에 좋은 곡을 하고 싶었다"고 솔직하게 털어놨다. 이어 "솔로 가수로는 첫 시작이다 보니 지금 나이에 잘 보여줄 수 있는 사랑스러운 면모도 담고 싶었다. 많은 분이 노래를 들으며 기분이 좋아졌으면 했다"며 "싱그럽고 사랑스럽다는 느낌을 주고 싶었다. 동시에 섹시한 느낌도 있다"고 설명했다.사랑스러움과 섹시함을 함께 담은 것도 의도한 바다. 채령은 "섹시한 느낌을 노리지 않았다면 거짓말이다. 노렸다"며 "다만 다음 단계를 위해 조금은 아껴놨다. 다 계산하고 의도한바"라고 말해 웃음을 자아냈다.네 번째 트랙 'Favorite Reason'의 작사에도 참여했다. 채령은 "팬들에게 고맙다는 말을 자주 하는데, 그 마음을 어떻게 더 자세히 표현할 수 있을지 고민했다. '내가 사랑을 믿게 된 이유는 너'라는 메시지를 가사에 담았다"고 말했다.채령에 앞서 있지 멤버 예지와 유나가 솔로 가수로 나섰다. 채령은 "있지에서 세 번째 솔로 주자다. 앞서 나온 멤버들과 다른 점을 보여주고 싶었다"며 "있지의 강점으로 '5인 5색'을 많이 이야기하는데, 그만큼 멤버들과는 또 다른 매력을 보여주기 위해 열심히 고민했다"고 말했다.먼저 솔로 활동을 경험한 멤버들과 친언니 이채연에게 조언도 구했다. 채령은 "다들 솔로 활동을 해봐서 그런지 더 응원해 주고 잘 챙겨줬다. 그 응원을 받으며 열심히 준비했다"며 "언니도 솔로 가수로 활동한 지 몇 년이 돼 경험이 많이 쌓여 있었다. 그 경험을 바탕으로 조언을 많이 해줬다"고 전했다.이번 활동에서는 채령의 강점으로 꼽히는 퍼포먼스도 더욱 자유롭게 펼칠 수 있다. 채령은 "그룹 활동 때는 멤버 간의 합과 균형이 중요하다 보니 나만의 춤 선이나 '쪼'를 참았던 부분이 있다. 이번에는 마음껏 고개도 꺾고 머리도 날리면서 신나게 준비했다"고 말했다.솔로 가수로서 앞으로 보여주고 싶은 모습도 이야기했다. 채령은 "지금보다 성숙해진 나를 보여드리고 싶다. 실력적으로도 그렇고, 여러 방면에서 성장한 모습을 보여드리고 싶다"며 "솔로 가수로 활동하려면 춤과 노래뿐만 아니라 다양한 역량이 필요하더라. 앞으로는 셀프 프로듀싱도 더 해보고 멋있는 채령으로 거듭나고 싶다"고 밝혔다. 그러면서 "대중에게 다음이 기대되는 가수로 각인되고 싶다. 솔로로서도 재능이 있다는 걸 보여드리겠다"고 덧붙였다.채령의 첫 솔로 미니앨범 'Lovesick'는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr