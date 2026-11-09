배우 송지효가 속옷 브랜드 CEO 겸 모델로 활약하고 있다. / 사진=SNS 갈무리

배우 송지효가 운영 중인 속옷 사업에서 적자가 발생하고 있다는 사실이 전해졌다. / 사진=SBS 방송 화면 캡처

배우 송지효가 운영 중인 속옷 사업에서 적자가 발생하고 있다는 사실이 전해졌다. 앞서 사업 초기 하루 주문량이 1~2개에 불과하다고 고백했던 가운데, 약 1년 9개월 만에 경영 상황이 다시 언급됐다.지난 8일 방송된 SBS 예능 '런닝맨'에서는 멤버들과 게스트 강훈, 이이담이 대학생으로 변신해 R코인을 모으는 '뜨거운 승부' 레이스가 펼쳐졌다.출연진은 서울 대학가에 위치한 주식 콘셉트의 칵테일바를 찾았다. 이곳은 칵테일 메뉴에 투자해 이익을 얻는 방식으로 운영되는 곳으로, 멤버들은 손익률에 따라 R코인을 획득하는 미션에 참여했다.본격적인 체험에 앞서 멤버들은 실제 주식 계좌를 공개하며 각자의 투자 상황을 확인했다. 지석진이 손실을 기록한 계좌를 보여주자 송지효는 "나도 한 달 지출 내역이 큰 것 같다"며 자신의 휴대전화를 건넸다.유재석은 "내가 회계사나 세무사가 아니다"라면서도 송지효의 명세를 살펴봤다. 잠시 후 그는 "지효 씨가 지금 사업을 하고 있지 않냐. 적자가 계속 나고 있다"며 송지효가 운영하는 속옷 브랜드의 경영 상황을 언급했다. 이를 들은 제작진은 송지효에게 R코인 3개를 지급하며 위로했다.이후 양세찬과 지석진의 주식 손실 규모가 화제로 떠올랐다. 두 사람의 계좌를 확인한 지석진은 송지효의 사업을 떠올리며 "세찬이랑 나랑 손실액 합치면 사업 몇 년 끌어갈 수 있냐"고 물었다. 유재석은 "두 분 거 합치면 지효 지금 밖에서 춤추고 다닐 것"이라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.송지효는 2024년 12월 이너웨어 브랜드 론칭 소식을 알리며 사업가로 활동 영역을 넓혔다. 제품 기획부터 홍보, 모델 활동까지 직접 참여하며 브랜드 운영에 공을 들여왔다. 그는 지난해 2월 방송된 '런닝맨'에서 "8년을 준비해서 사업을 시작했는데 하루에 주문이 1~2개 들어온다"고 털어놓은 바 있다. 당시 사업 초기의 저조한 주문량을 공개했던 송지효는 이번 방송에서 적자 상황까지 언급되며 다시 한번 사업 운영에 관심이 쏠렸다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr