YG엔터테인먼트 로고, 그룹 블랙핑크/사진=YG 제공, 제니 인스타그램

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베이비몬스터 / 사진=텐아시아 DB

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YG엔터테인먼트(이하 YG)의 신인 그룹 평균 데뷔 간격이 다른 대형 엔터사 3곳의 약 4배에 달하는 것으로 나타났다. 지난 5년간 데뷔한 신인 그룹이 베이비몬스터 1팀에 불과할 정도다. 신인 데뷔가 늦어질수록 차세대 대형 아티스트를 발굴할 기회가 줄면서 블랙핑크에 대한 의존도를 낮추기 어려워질 수 있단 지적이 나온다.9일 YG가 발표한 실적은 이들이 아직 블랙핑크에 대한 높은 의존도를 낮추지 못했음을 보여줬다. YG의 올해 3분기 연결 기준 매출은 1567억원이다. 블랙핑크 월드투어 매출이 포함돼 분기 기준 역대 최고치를 찍었던 지난해 3분기 매출액보다 약 9.4% 감소한 수치다. 베이비몬스터가 일본에서 9만 관객을 모으는 등 성장세를 보이고 있지만, 아직 블랙핑크의 활동 공백을 채울 정도는 아니다.이날 YG 관계자는 차기 보이·걸그룹의 구체적인 데뷔 일정이 나왔느냐는 기자 질문에 "준비 중이다. 지금은 공유할 수 있는 내용이 없다"고 답했다. YG 측이 신인 그룹을 론칭하겠다고 발표한 지 한 달이 지났지만 구체적인 소식은 전해지지 않고 있다.YG와 달리, JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 신인 보이그룹의 이름과 공식 채널을 공개하는 등 데뷔 준비를 본격화했다. 이날 JYP의 아티스트 본부 SQU4D(스쿼드)는 지난 6일 신인 보이그룹 'oftheblue'(오브더블루)가 데뷔를 앞두고 있다고 알렸다. 오브더블루의 공식 SNS 계정과 홈페이지도 개설됐다.YG의 최근 10년간 평균 신인 공백 기간은 하이브, SM, JYP 3개 사 평균의 4배에 달한다. YG의 최근 10년 내 평균 신인 아티스트 데뷔 간격은 약 3년 6개월이다. 이들의 마지막 신인 아티스트인 그룹 베이비몬스터가 데뷔한 지도 약 2년 7개월이 지났다. 그에 반해 하이브, SM, JYP 3개 사의 평균 공백 기간은 11개월 내외다.업계에선 YG의 신인 론칭이 늦어지는 이유로 양 프로듀서 중심의 제작 방식을 꼽는다. 양 프로듀서가 개별 그룹의 콘셉트와 음악, 퍼포먼스 등 제작 전반에 깊이 관여하는 방식에는 YG 특유의 색을 유지하기에 유리하단 장점이 있다. 다만 여러 총괄 프로듀서가 동시에 작업하는 멀티레이블 시스템에 비하면 신인 제작 속도가 느려질 수 있단 단점도 있다.하이브와 SM, JYP는 제작팀을 여러 레이블·본부·센터로 분산해 여러 신인의 데뷔를 동시에 준비할 수 있는 시스템을 구축했다. 하이브는 2019년부터 멀티레이블 체제를 본격화하면서 평균 약 7개월 마다 신인을 선보였다. 이전 5년 동안 하이브의 전신인 빅히트뮤직이 내놓은 신인 그룹은 단 한 팀도 없다.SM은 2023년 멀티 제작센터 체제 도입 이후 평균 6개월 마다 신인 아티스트를 내놨다. 도입 직전 5년 평균 1년 10개월과 비교하면 데뷔 간격이 크게 짧아졌다. JYP는 2018년 제작본부 체제를 본격화한 뒤 신인 그룹의 평균 데뷔 간격이 그전 5년 평균인 약 11개월에서 10개월로 소폭 줄었다.개별 레이블의 데뷔 간격은 길지만, 여러 조직이 번갈아 신인을 선보이며 전체 기획사 기준 데뷔 간격은 갈수록 짧아졌다. 예컨대 하이브의 빅히트뮤직은 그룹 방탄소년단 데뷔 이후 투모로우바이투게더, 코르티스를 각각 5년 8개월, 6년 5개월 간격을 두고 데뷔시켰다. 마찬가지로 하이브의 빌리프랩은 그룹 엔하이픈과 아일릿을 3년 3개월 간격을 두고 론칭했다.다른 기획사보다 신인 그룹 수가 적은 YG로서는 이번 보이·걸그룹 론칭에 부담이 클 수밖에 없다. 기존 아티스트의 활동에 따라 실적이 크게 달라지는 가운데, 새로운 수익원을 확보해야 하기 때문이다. 신인 데뷔가 늦어질수록 고정비에 따른 실적 우려도 커진다.팀의 기획과 퍼포먼스가 아무리 훌륭하다 하더라도 어떤 아티스트가 성공할지 예측할 수 없는 만큼 신인 데뷔 간격에 대한 고민이 필요하다. 이는 회사가 지속가능한 실적을 만들기 위한 포트폴리오 차원에서도 필요한 일이다.YG는 2006년 빅뱅 데뷔 이후 2NE1, 악뮤, 위너, 아이콘 등 4팀의 성공을 만들어내고 2016년 블랙핑크에 이르렀다. 하이브도 방탄소년단 데뷔 이후 8팀을 데뷔시킨 끝에 소속 아티스트 중 글로벌 시장에서 가장 사랑받는 캣츠아이가 나왔다.트렌드의 변화는 갈수록 빨라지고 있다. 중소 신인들의 굴기도 무서울 정도다. 기획사 시스템 전반에 대한 고민이 필요하다. YG의 시간은 속절없이 흘러가고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr