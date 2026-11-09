31기 옥순이 김 다이어트 비결을 밝혔다./사진=SNS
31기 옥순이 김 다이어트 비결을 밝혔다./사진=SNS
각종 루머에 직접 반박하며 법적 대응을 선언했던 '나는 솔로' 31기 옥순이 앙상한 몸매를 유지하는 다이어트 비결을 전했다.

31기 옥순은 지난 8일 자신의 SNS에 지인과 나눈 대화 캡처본을 공개했다. 공개된 대화 속 31기 옥순은 조미김 한 봉지를 비운 사진을 보내며 "뭐가 먹고 싶을 때마다 김 먹음"이라고 털어놨다. 지인이 폭소하자 그는 "하나 더 먹어야지"라며 다른 종류의 김 사진을 추가로 보냈고, 사진 위에 '김마카세 조아요'라는 문구를 덧붙였다. 이어 "다이어트 비결. 김을 먹는다"라고 설명하며 소박하고 친근한 식습관을 공개했다. 해당 사진 속 김의 칼로리는 25kcal다.
31기 옥순이 김 다이어트 비결을 밝혔다./사진=SNS
31기 옥순이 김 다이어트 비결을 밝혔다./사진=SNS
31기 옥순은 ENA·SBS Plus 예능 '나는 SOLO' 31기 방송 당시 영숙, 정희와 함께 순자를 향한 뒷담화 논란으로 도마 위에 오른 바 있다. 당시 그는 "의도와 상관없이 상처가 되었을 수 있다는 점을 무겁게 받아들인다"고 사과했다. 방송에서 영호와 최종 커플이 됐으나 결별했고, 최근 둘의 다정한 사진이 유출돼 재결합설이 불거지자 "실수로 유출된 사진일 뿐 재교제나 결혼은 아니다"라고 선을 그었다.

이와 함께 31기 옥순은 자신을 둘러싼 허위사실 유포에 대해 법적 칼을 빼 들었다. 그는 "결혼설, 임신, 낙태, 유산, 성병 의혹, 성형 의혹 등은 모두 사실이 아니다"라며 15가지에 달하는 의혹을 조목조목 반박했다. 또 악플러에게 받은 메시지를 공개하며 "손가락질에 멀쩡히 다니던 직장도 관두고 몇 달을 숨어 살았다"고 호소하며 강경 대응을 예고했다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

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