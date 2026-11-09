31기 옥순이 김 다이어트 비결을 밝혔다./사진=SNS

31기 옥순이 김 다이어트 비결을 밝혔다./사진=SNS

각종 루머에 직접 반박하며 법적 대응을 선언했던 '나는 솔로' 31기 옥순이 앙상한 몸매를 유지하는 다이어트 비결을 전했다.31기 옥순은 지난 8일 자신의 SNS에 지인과 나눈 대화 캡처본을 공개했다. 공개된 대화 속 31기 옥순은 조미김 한 봉지를 비운 사진을 보내며 "뭐가 먹고 싶을 때마다 김 먹음"이라고 털어놨다. 지인이 폭소하자 그는 "하나 더 먹어야지"라며 다른 종류의 김 사진을 추가로 보냈고, 사진 위에 '김마카세 조아요'라는 문구를 덧붙였다. 이어 "다이어트 비결. 김을 먹는다"라고 설명하며 소박하고 친근한 식습관을 공개했다. 해당 사진 속 김의 칼로리는 25kcal다.31기 옥순은 ENA·SBS Plus 예능 '나는 SOLO' 31기 방송 당시 영숙, 정희와 함께 순자를 향한 뒷담화 논란으로 도마 위에 오른 바 있다. 당시 그는 "의도와 상관없이 상처가 되었을 수 있다는 점을 무겁게 받아들인다"고 사과했다. 방송에서 영호와 최종 커플이 됐으나 결별했고, 최근 둘의 다정한 사진이 유출돼 재결합설이 불거지자 "실수로 유출된 사진일 뿐 재교제나 결혼은 아니다"라고 선을 그었다.이와 함께 31기 옥순은 자신을 둘러싼 허위사실 유포에 대해 법적 칼을 빼 들었다. 그는 "결혼설, 임신, 낙태, 유산, 성병 의혹, 성형 의혹 등은 모두 사실이 아니다"라며 15가지에 달하는 의혹을 조목조목 반박했다. 또 악플러에게 받은 메시지를 공개하며 "손가락질에 멀쩡히 다니던 직장도 관두고 몇 달을 숨어 살았다"고 호소하며 강경 대응을 예고했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr