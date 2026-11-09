사진 = 지젤 인스타그램

사진 = 지젤 인스타그램

사진 = 지젤 인스타그램

사진 = 지젤 인스타그램

걸그룹 에스파(aespa) 지젤이 다양한 분위기의 셀카를 공개하며 물오른 미모를 뽐냈다.지젤은 최근 자신의 인스타그램에 "selfies"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 지젤은 흰색 집업 후드에 긴 검은 머리를 늘어뜨린 채 카메라를 향해 은은하게 미소 짓고 있다. 고개를 살짝 기울인 모습으로 날렵하게 뻗은 아이라인과 촉촉한 입술이 또렷한 이목구비를 돋보이게 한다. 커다란 링 귀걸이와 십자가 목걸이가 어우러져 세련된 분위기를 더했다.이어진 사진에서 지젤은 회색과 흰색이 섞인 카무플라주 패턴의 모자를 눌러쓰고 차 안에서 셀카를 찍고 있다. 검은색 상의에 같은 십자가 목걸이를 착용한 채 입술을 살짝 내밀고 카메라를 바라보는 모습이 눈길을 끈다. 창문으로 들어온 햇빛이 얼굴과 머리카락에 비치며 화사한 분위기를 자아낸다.또 다른 사진에서 지젤은 자수 장식이 들어간 흰색 캡모자와 집업 후드를 매치해 캐주얼한 매력을 선보였다. 모자 아래로 드러난 커다란 눈과 길게 뻗은 속눈썹이 돋보이는 가운데 입꼬리를 살짝 올린 표정이 사랑스러운 분위기를 더한다. 어깨 아래로 길게 내려오는 검은 머리와 커다란 링 귀걸이도 시선을 사로잡는다.마지막 사진에서 지젤은 모자를 쓰지 않은 채 차 안에서 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 햇살을 받은 얼굴에 선명한 눈매와 도톰한 입술이 돋보이며, 자연스럽게 흘러내린 긴 머리가 청순한 분위기를 완성한다. 흰색 후드와 은색 액세서리의 조합도 지젤의 화사한 비주얼을 더욱 돋보이게 한다.한편 지젤이 속한 에스파는 데뷔 6주년을 맞아 오는 11월 28일과 29일 서울 고려대학교 화정체육관에서 단독 팬미팅 '2026 aespa FAN MEETING 'I Miss MY ae''를 개최한다. 약 3년 만에 열리는 단독 팬미팅으로, 다양한 무대와 코너를 통해 팬들과 만날 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr